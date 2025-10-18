Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Tabellenführer TSV Schwabmünchen will dieses Wochenende weiter ungeschlagen bleiben. – Foto: Daniel Worsch
LL SW: Tabellenführer Schwabmünchen zu Gast bei Dachau 65
Am Samstagnachmittag empfängt der TSV 1865 Dachau den Spitzenreiter TSV Schwabmünchen. Die Gäste reisen mit viel Selbstbewusstsein an: Bis dato stehen die Münchner ungeschlagen da. Außerdem begrüßt der SC Oberweikertshofen den TSV Aindling. Die Gastgeber stehen auf Platz 16 und wollen zu Hause ein Zeichen setzen.