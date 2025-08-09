LL SW: SVM dreht 0:3 trotz Unterzahl - Jetzendorfs Knoten platzt

Der SV Manching dreht ein irres Spiel trotz Unterzahl und 0:3 und gewinnt am Ende dennoch. Im Kellerduell in Kempten feiert die Köz-Elf den 4:3-Auswärtserfolg und den ersten Dreier der bisherigen Saison.

Doch ganz von vorne. Denn bescheidener hätte das Spiel aus Sicht der Gäste nicht beginnen können. Nach nur zwei Minuten brachte Ivan Buric die Hausherren in Führung. Kenta Wataru erhöhte in der 24. Spielminute auf 2:0. Maximilian Eberwein traf nur drei Zeigerumdrehungen später - aber ins eigene Tor, sodass die Manchinger nach nur 27 Minuten bereits mit 0:3 hinten lagen.

Doch dann folgten die sieben Minuten des Sebastian Graßls. In der 35. Minute erzielte er das 1:3. Kurz vor Pausenpfiff netzte er per Strafstoß zum 2:3 ein (42.), Manching war wieder da.

Nach dem Seitenwechsel folgte dann der nächste Paukenschlag für die Gäste. Emanuel Gstettner sah in der 59. Minute die Ampelkarte und wurde vorzeitig zum Duschen geschickt. Doch es war erneut der SV Manching, der zuschlug. Da kommt der zweite Mann des Spiels ins Spiel. Rainer Meisinger, in der 60. Spielminute - nach dem Platzverweis - eingewechselt, machte innerhalb von zwei Minuten die Sensation perfekt. Manching brachte die 4:3-Führung dann über die Schlussminuten.

FC Kempten – SV Manching 3:4

FC Kempten: Buron Aurhammer, Raphael Meßlang, Medhat Mekhimar (46. Manuel Wiedemann), Leon Echtler, Kenta Watari, Giuseppe Matera, Bahadir Yilmaz (70. Marian Halder), Marcell Graf (79. Mohammad Walizada), Ahmed Mekhimar, Ivan Buric (62. Jeremy Holzer), Finn Steurer - Trainer: Kevin Hailer

SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein (85. Furkan Kilik), Luca Oehler, Romeo Öxler (31. Rayen Kouki), Emanuel Gstettner, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek (85. Jordi Muntada Knapp), Nico Daffner, Tarik Ahmetovic, Fabian Neumayer - Trainer: Cüneyt Köz

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Ivan Buric (2.), 2:0 Kenta Watari (24.), 3:0 Maximilian Eberwein (27. Eigentor), 3:1 Sebastian Graßl (35.), 3:2 Sebastian Graßl (42. Foulelfmeter), 3:3 Rainer Meisinger (73.), 3:4 Rainer Meisinger (75.)

Gelb-Rot: Emanuel Gstettner (59./SV Manching/)