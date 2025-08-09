LL SW: SVM dreht 0:3 trotz Unterzahl - Jetzendorfs Knoten platzt

Gleich drei Spiele standen zum 5. Spieltag der Landesliga Südwest an diesem Samstagnachmittag an. Die Spielberichte.
Der SV Manching dreht ein irres Spiel trotz Unterzahl und 0:3 und gewinnt am Ende dennoch. Im Kellerduell in Kempten feiert die Köz-Elf den 4:3-Auswärtserfolg und den ersten Dreier der bisherigen Saison.
Doch ganz von vorne. Denn bescheidener hätte das Spiel aus Sicht der Gäste nicht beginnen können. Nach nur zwei Minuten brachte Ivan Buric die Hausherren in Führung. Kenta Wataru erhöhte in der 24. Spielminute auf 2:0. Maximilian Eberwein traf nur drei Zeigerumdrehungen später - aber ins eigene Tor, sodass die Manchinger nach nur 27 Minuten bereits mit 0:3 hinten lagen.
Doch dann folgten die sieben Minuten des Sebastian Graßls. In der 35. Minute erzielte er das 1:3. Kurz vor Pausenpfiff netzte er per Strafstoß zum 2:3 ein (42.), Manching war wieder da.
Nach dem Seitenwechsel folgte dann der nächste Paukenschlag für die Gäste. Emanuel Gstettner sah in der 59. Minute die Ampelkarte und wurde vorzeitig zum Duschen geschickt. Doch es war erneut der SV Manching, der zuschlug. Da kommt der zweite Mann des Spiels ins Spiel. Rainer Meisinger, in der 60. Spielminute - nach dem Platzverweis - eingewechselt, machte innerhalb von zwei Minuten die Sensation perfekt. Manching brachte die 4:3-Führung dann über die Schlussminuten.
FC Kempten – SV Manching 3:4
FC Kempten: Buron Aurhammer, Raphael Meßlang, Medhat Mekhimar (46. Manuel Wiedemann), Leon Echtler, Kenta Watari, Giuseppe Matera, Bahadir Yilmaz (70. Marian Halder), Marcell Graf (79. Mohammad Walizada), Ahmed Mekhimar, Ivan Buric (62. Jeremy Holzer), Finn Steurer - Trainer: Kevin Hailer
SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein (85. Furkan Kilik), Luca Oehler, Romeo Öxler (31. Rayen Kouki), Emanuel Gstettner, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek (85. Jordi Muntada Knapp), Nico Daffner, Tarik Ahmetovic, Fabian Neumayer - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Ivan Buric (2.), 2:0 Kenta Watari (24.), 3:0 Maximilian Eberwein (27. Eigentor), 3:1 Sebastian Graßl (35.), 3:2 Sebastian Graßl (42. Foulelfmeter), 3:3 Rainer Meisinger (73.), 3:4 Rainer Meisinger (75.)
Gelb-Rot: Emanuel Gstettner (59./SV Manching/)
Der FSV Pfaffenhofen bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage. Beim Aufsteiger FC Stätzling kommt die Dietrich_Elf aber nicht über ein 1:1-Remis hinaus.
Es dauerte bis tief in die zweite Hälfte, ehe der erste Treffer des Spiels fiel. Samuel Zrieschling, erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt, netzte in der 66. Spielminute zur Pfaffenhofener Führung ein. Diese hielt aber nur 13 Minuten, ehe Paul Iffarth den 1:1-Ausgleichstreffer markierte, der letztlich auch den Endstand darstellte.
Der FSV klettert vorerst auf Rang sechs, Stätzling klettert auf die 13.
FC Stätzling – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:1
FC Stätzling: Fabian Rosner, Alexander Meixner, Nick Sautter (90. Maximilian Reitmeier), Maximilian Pletschacher, Koray Can, Mert Sert, Luca Lenz, Daniel Palluch (61. Luis Lindermayr), Vincent Stegmiller (75. Tim Sautter), Alexander Seifert (78. Markus Böck), Paul Iffarth - Trainer: Loris Horn
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin, Simon Berger (46. Samuel Zrieschling), Paul Starzer, Michael Senger, Jonas Redl (81. Moritz Zierer), Thomas Rausch, Simon Heigl (87. Manuel Riebold), Luka Brudtloff, Gabriel Hasenbichler (68. Maurice Untersänger) - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich
Schiedsrichter: Michael Emmert (Flachslanden) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Samuel Zrieschling (66.), 1:1 Paul Iffarth (79.)
Gelb-Rot: Maximilian Pletschacher (83./FC Stätzling/)
Der Knoten ist geplatz. Der TSV Jetzendorf erzielt endlich Tore, und nun gleich drei Stück. Gegen den SC Oberweikertshofen feierte der TSV einen souveränen 3:0 Heimerfolg.
Mann des Spiels war Stefan Stöckl, der mit seinem Doppelpack quasi im Alleingang den Sieg bescherte. Frederic Rist erzielte zudem den wichtigen und frühen 1:0-Treffer.
Jetzendorf steht nun mit zehn Punkten aus fünf Spielen auf einem starken fünften Tabellenplatz. Oberweikertshofen hingegen beherbergt Platzt 14 mit drei Zählern.
Der TSV 1865 Dachau wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison. Gegen den TSV Aindling, der gut in die Saison gestartet war, fiel über 90 Minuten kein Treffer. Somit trennten sich beide Teams 0:0-Unentschieden.
TSV 1865 Dachau – TSV Aindling 0:0
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Kerim Özdemir (78. Antonios Masmanidis), Ruben Milla Nava, Mario Gratzl, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser (68. Berkant Barin), Lorenz Knöferl, John Haist (89. Dino Burkic)
TSV Aindling: Kevin Schmidt, Patrick Stoll, Noah Menhart (86. Luca Gießer), David Burghart, Jonas Simon (46. Dominic Robinson), Marco Ruppenstein, Anton Schöttl, David Bichlmeier, Ibrahim Neziri (10. Nico Gastl), Antonio Mlakic, Nico Baumeister (66. Markus Kugler)
Tore: keine Tore