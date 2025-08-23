LL SW: Sechs Tore in Pfaffenhofen – SCO verliert knapp

Spiele am Samstag:

SV Manching – FC Memmingen II 1:1

SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Luca Oehler (21. Jordi Muntada Knapp), Romeo Öxler, Herbert Paul, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek, Nico Daffner, Fabian Neumayer, Rayen Kouki (60. Dzenis Seferovic) - Trainer: Cüneyt Köz

FC Memmingen II: Benjamin Frick, Simon Neubrand, Linus Jarsch, Mike Gerhardt, Felix Mayer, Laurenz Freisinger (60. Marvin Lang), Henry Seitz (85. Mohamed Fofanah), Micha Bareis, Azad Kizilkanat (69. Semih Nergiz), Fabian Kroh (69. David Reichert), Moritz Henkel (76. Dino Japaur) - Trainer: Bernd Maier

Schiedsrichter: Simon Küblböck (Untergriesbach ) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Moritz Henkel (5.), 1:1 Fabian Neumayer (45.)

Auswärts in Manching gelang es dem FC Memmingen schnell in Führung zu gehen – Moritz Henkel war nach fünf Minuten zur Stelle und brachte den Ball im Tor unter. Es sah so aus, als wäre damit auch der Halbzeitstand festgelegt – doch kurz vor dem Ende der ersten Hälfte brachte Fabian Neumayer den Ausgleich für die Heimmannschaft. Die zweite Halbzeit konnte Tore-technisch nicht mit der ersten mithalten, weshalb die Partie mit 1:1 endete.