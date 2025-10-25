LL SW: SCO verspielt 2:0-Führung - Pfaffenhofen deutlich

Der SC Oberweikertshofen bleibt auch um 5. Spiel in Folge ohne Punktgewinn. – Foto: Dieter Metzler

Am Samstag musste u.a. der seit vier Spielen punktlose SC Oberweikertshofen zum TSV Rain/Lech, Pfaffenhofen empfing das Tabellenschlusslicht. Die Spiele im Überblick.

Spiele am Samstag:

Der FSV Pfaffenhofen untermauert seine Aufstiegsambitionen und schickt den Tabellenletzten Hollenbach mit einer 5:1-Packung nach Hause. Damit macht der FSV Platz 3 fest und steht nur drei Zähler hinter dem Zweiten Durach. Hollenbach behält hingegen mit nur elf Punkten die rote Laterne. Nach Treffern von Gabriel Hasenbichler und Maurice Untersänger ging die Partie mit einem 2:0 in die Katakomben.

Erneut Hasenbichler, Michael Senger und Thomas Rausch trugen sich im zweiten Abschnitt in die Pfaffenhofener Torschützenliste ein. Das zwischenzeitliche 1:4 von Elias Ruisinger war nicht mehr als Ergebniskosmetik. FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV Hollenbach 5:1

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin (68. Manuel Riebold), Daniel Zanker (80. Iman Nabi), Simon Berger, Paul Starzer, Paolo Cipolla (61. Simon Heigl), Michael Senger, Jonas Redl, Thomas Rausch, Maurice Untersänger (68. Stefan Liebler), Gabriel Hasenbichler (61. Luka Brudtloff) - Trainer: Ludwig Dietrich

TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Christoph Burkhard, Raoul Leser, Daniel Zweckbronner (60. Samuel Higl), Elias Ruisinger, Fatih Cosar (66. Luis Hungbaur), Florian Leitenmayer, Cyrill Siedlaczek (66. Michael Fischer), Martin Uhlemair, Maximilian Zeyer (85. Lukas Falk), Jonas Ruisinger (60. Fabian Frieser) - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (2.), 2:0 Maurice Untersänger (35.), 3:0 Gabriel Hasenbichler (54.), 4:0 Michael Senger (63.), 4:1 Elias Ruisinger (65.), 5:1 Thomas Rausch (84.)

Der TSV Jetzendorf verliert beim 1. FC Sonthofen und verpasst es damit, den Anschluss ans Spitzentrio zu halten. Sonthofen hingegen zieht mit dem TSV gleich und steht punktgleich auf Rang sechs. Armin Bechter erzielte bereits in der 30. Spielminute den goldenen Treffer des Tages zum 1:0-Endstand. In der Schlussphase wurde es noch einmal brisant. Mit Marc Lorenz und Andreas Hindelang flogen gleich zwei Sonthofener frühzeitig vom Platz. Am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr. 1. FC Sonthofen – TSV Jetzendorf 1:0

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tobias Schmölz, Johnny Martin, Maurice Jaumann, Armin Bechter, Jannik Holzapfel, Stefan Sucur (75. Burak Yerlikaya), Diar Blaku, Sebastian Streit (90. Phillip Simon), Andreas Hindelang (54. Marko Jozic), Marc Lorenz (81. Linus Eberle) - Co-Trainer: Bernd Kanat - Trainer: Oleg Weber - Spielertrainer: Andreas Hindelang

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Frederic Rist, Bryan Beyreuther, Thomas Nefzger (75. Markus Pöllner), Wlad Beiz, Alexander Beiz (62. Hannes Frank), Julius Donnert (62. Florian Kobold), Leon Nuhanovic (75. Felix Heckmeier), Kevin Bromm (75. Dominik Schloßbauer), Stefan Stöckl - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 194

Tore: 1:0 Armin Bechter (30.)

Gelb-Rot: Andreas Hindelang (94./1. FC Sonthofen/)

Rot: Marc Lorenz (94./1. FC Sonthofen/)

Der SC Oberweikertshofen verliert auch sein fünftes Spiel in Folge. Beim Bayernliga-Absteiger setzt es eine 2:3-Niederlage - nach 2:0-Führung und Überzahl. Damit bleibt der SCO auf Rang 16 nur zwei Zähler vor dem letzten Platz. Die Partie begann eigentlich hervorragend für die Gäste. Nach 15 Minuten führte die Elf von Simon Schröttle bereits mit 2:0. Maximilian Schuch (Elfmeter, fünfte Minute) und Schröttle selbst waren die Torschützen. Nach der Pause kassierte der Rainer Dominik Bobinger noch die Ampelkarte. Trotzdem kassierten die Oberweikertshofener erst einen Treffer von Jost Rittner (53.) und Dennis Lechner (77.). Robin Böhm mutierte dann zum Matchwinner. In der Nachspielzeit traf er zum 3:2-Siegtreffer für die Gastgeber. TSV Rain/Lech – SC Oberweikertshofen 3:2

TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Dominik Bobinger, Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Fatlum Talla, Markus Lohner (92. Anes Zukanovic), Tino Joerss (46. Jost Rittner), Lukas Müller (73. Robin Böhm), Dennis Lechner (92. Luca Trautwein) - Spielertrainer: Dominik Bobinger

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Andreas Volk, Simon Schröttle, Lukas Kopyciok (73. Valentin Hueber), Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch - Spielertrainer: Simon Schröttle

Schiedsrichter: Rico Spyra (Erding) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Maximilian Schuch (5. Foulelfmeter), 0:2 Simon Schröttle (15.), 1:2 Jost Rittner (53.), 2:2 Dennis Lechner (77.), 3:2 Robin Böhm (90.+1)

Gelb-Rot: Dominik Bobinger (49./TSV Rain/Lech/Handspiel) Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Spiel am Freitag: Gestern, 19:00 Uhr SV Manching Manching FC Ehekirchen Ehekirchen 4 0 Der SV Manching hat am Freitagabend den FC Ehekirchen mit 4:0 besiegt. Bereits in der 11. Spielminute fiel der erste Treffer. Emanuel Gstettner brachte mit seinem Tor die Heim-Elf in Führung, welche Sebastian Graßl nur fünf Minuten später (16.) ausbaute. Nach der Halbzeit war es dann erneut Graßl, der auf 3:0 für den SV Manching erhöhte. Zehn Minuten vor Schluss fiel dann noch der Treffer zum 4:0-Endstand durch Fabian Neumayer. Manching rückt mit dem Sieg weiter einem einstelligen Tabellenplatz entgegen. SV Manching – FC Ehekirchen 4:0

SV Manching: Sebastian Steger, Romeo Öxler (73. Johannes Dexl), Emanuel Gstettner (82. Antonio Jurleta), Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Marcel Posselt (82. Maximilian Eberwein), Sebastian Graßl, Luca Bienek (75. Leon Bojaj), Nico Daffner, Fabian Neumayer (82. Emrah Ahmetovic), Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

FC Ehekirchen: Moritz Maiershofer, Jakob Schaller, Peter Füger (46. Benedikt Bottenschein), Matthias Schaff, Eduard Hardok (58. Florian Ettenreich), Tobias Vollnhals, Nicolas Ledl (71. Michael Bauer), Julian Hollinger, Vincent Burkhardt (58. Leon Lauber), Christoph Hollinger, Jakob Schmid (71. Metehan Tozakoglu) - Spielertrainer: Jonas Halbmeyer - Trainer: Maximilian Käser

Schiedsrichter: Noah Parusel (Weiden) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Emanuel Gstettner (11.), 2:0 Sebastian Graßl (16.), 3:0 Sebastian Graßl (65.), 4:0 Fabian Neumayer (80.) Spiel ohne oberbayerische Beteiligung:

Spiel am Sonntag:

