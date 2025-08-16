LL SW: SCO gewinnt klar gegen Dachau – Manching verliert in Überzahl

Spiele am Samstag: Manching gegen Primus

Sowohl der TSV 1865 Dachau, als auch die Gäste aus Oberweikertshofen waren am Samstagnachmittag unter Druck. Der SCO stand bei drei Punkten, Dachau bei vier Zählern. Im Solarland Bayern Stadion in Dachau waren es dann die Gäste, die den ersten Treffer erzielten. Bryan Stubhan brachte Oberweikertshofen in der 25. Minute auf Kurs. Kurz vor der Pause legte Kapitän Moritz Leibelt dann sogar nach (45.). Nur ein paar Minuten nach dem Seitenwechsel folgte dann die Entscheidung. Stubhan erzielte seinen zweiten Treffer des Tages und entschied die Partie zugunsten der Gäste (54.). So zieht der SCO in der Tabelle an den Gastgebern vorbei und feiert den zweiten Saisonsieg. Dachau bleibt weiter sieglos.

TSV 1865 Dachau – SC Oberweikertshofen 0:3

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Kerim Özdemir, Ruben Milla Nava, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser, Lorenz Knöferl, John Haist, Antonios Masmanidis

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Bryan Stubhan (90. Felix Hallmaier), Bastian Weikenstorfer, Simon Schröttle, Lukas Kopyciok (64. Nico Scheibner), Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi (90. Torben Faßbender), Maximilian Schuch (84. Bohdan Andrusyk)

Tore: 0:1 Bryan Stubhan (25.), 0:2 Moritz Leibelt (45.), 0:3 Bryan Stubhan (54.)