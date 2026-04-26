 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ticker

LL SW: Schwabmünchen dominiert zuhause gegen Jetzendorf

31. Spieltag im Live Ticker

von Louisa Genthe · Heute, 14:21 Uhr · 0 Leser
– Foto: Reinhold Rummel

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Landesliga Südwest

Tabellenführer TSV Schwabmünchen empfängt den TSV Jetzendorf zum Duell am 31. Spieltag. Der gesamte Spieltag im Überblick.

Spiele am Sonntag

Heute, 15:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
1
0
Abpfiff

Der Tabellenführer TSV Schwabmünchen baute seinen Vorsprung auf den zweiten Platz weiter aus. Zu Gast war an diesem Spieltag der TSV Jetzendorf. Mit seinem Tor in der 34. Spielminuten brachte Gumpinger seiner Mannschaft den Sieg und weitere drei Punkte.

Schwabmünchen steht damit mit 74 Punkten 16 Punkte vor dem Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen. Der TSV Jetzendorf befindet sich auf Platz elf.

TSV Schwabmünchen – TSV Jetzendorf 1:0
TSV Schwabmünchen: Lucas Kusterer, Luca Boyer, Matthias Moser (46. Manuel Schmid), Tim Uhde (46. Noah Kusterer), Maximilian Aschner, Matteo Di Maggio, Maximilian Krist, Philipp Boyer (66. Maximilian Högg), Maik Uhde (69. Simon Ammann), Richard Gumpinger (46. Muhammed Emirzeoglu) - Co-Trainer: Sebastian Deutscher - Trainer: Emanuel Baum
TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Frederic Rist, Bryan Beyreuther (82. Lukas Spielvogel), Thomas Nefzger (68. Dominik Schloßbauer), Tim Greifenegger, Julius Donnert, Leon Nuhanovic (68. Markus Pöllner), Benedikt Holzmeier (59. Florian Kobold), Stefan Stöckl, Felix Heckmeier (59. Alexander Beiz) - Trainer: Markus Pöllner
Schiedsrichter: Moritz Breitruck (Oberhaching) - Zuschauer: 388
Tore: 1:0 Richard Gumpinger (34.)

Heute, 15:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
0
0
Abpfiff

Spiele am Samstag

Gestern, 14:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
3
4

Gestern, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
2
1
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
0
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
2
3

Gestern, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
2
0
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
1
1

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
4
0
Abpfiff