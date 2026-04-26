LL SW: Schwabmünchen dominiert zuhause gegen Jetzendorf

Der Tabellenführer TSV Schwabmünchen baute seinen Vorsprung auf den zweiten Platz weiter aus. Zu Gast war an diesem Spieltag der TSV Jetzendorf. Mit seinem Tor in der 34. Spielminuten brachte Gumpinger seiner Mannschaft den Sieg und weitere drei Punkte.

Schwabmünchen steht damit mit 74 Punkten 16 Punkte vor dem Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen. Der TSV Jetzendorf befindet sich auf Platz elf.

TSV Schwabmünchen – TSV Jetzendorf 1:0

TSV Schwabmünchen: Lucas Kusterer, Luca Boyer, Matthias Moser (46. Manuel Schmid), Tim Uhde (46. Noah Kusterer), Maximilian Aschner, Matteo Di Maggio, Maximilian Krist, Philipp Boyer (66. Maximilian Högg), Maik Uhde (69. Simon Ammann), Richard Gumpinger (46. Muhammed Emirzeoglu) - Co-Trainer: Sebastian Deutscher - Trainer: Emanuel Baum

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Frederic Rist, Bryan Beyreuther (82. Lukas Spielvogel), Thomas Nefzger (68. Dominik Schloßbauer), Tim Greifenegger, Julius Donnert, Leon Nuhanovic (68. Markus Pöllner), Benedikt Holzmeier (59. Florian Kobold), Stefan Stöckl, Felix Heckmeier (59. Alexander Beiz) - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Moritz Breitruck (Oberhaching) - Zuschauer: 388

Tore: 1:0 Richard Gumpinger (34.)