LL SW 🗣: Pfaffenhofen war "viel zu fahrig" - Aystetten siegt deutlich

Der SV Cosmos Aystetten hat am Sonntagnachmittag eine echte Überraschung in der Landesliga Südwest gelandet. Das Kellerkind besiegte den bisherigen Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen/Ilm deutlich mit 3:0. Damit wird der Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz wieder spannend. Cosmos machte einen großen Schritt in Richtung direktem Klassenerhalt.

Zur Pause hatte sich dieses Ergebnis noch nicht angebahnt. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff brachte Elija Hanrieder Aystetten auf die Siegerstraße. Zwölf Minuten darauf erhöhte Raphael Marksteiner auf 2:0. Damit nahm die Überraschung so langsam ihren Lauf. Wenig später machte Kevin Makowski den Deckel drauf. Der FSV konnte dem deutlichen Rückstand nichts mehr entgegen setzen.

Ludwig Dietrich, Trainer FSV Pfaffenhofen: » Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, in Führung zu gehen, und dabei einige gute Chancen liegen lassen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann viel zu fahrig und unentschlossen, wodurch wir Aystetten besser ins Spiel haben kommen lassen. Insgesamt müssen wir an unserer Konstanz und an unserer Zielstrebigkeit im letzten Drittel arbeiten. Das werden wir in dieser Woche gezielt aufarbeiten, um im nächsten Spiel ein anderes Gesicht zu zeigen, wie wir es heute vor allem in der zweiten Halbzeit getan haben. «