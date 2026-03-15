LL SW: Pfaffenhofen verliert in Illertissen, Jetzendorf vs Hollenbach

Der FC Memmingen II und der SV Manching trennten sich mit einem 1:1. Felix Geiger brachte die Hausherren in der 16. Minute in Front, Fabian Neumayer antwortete tief in der zweiten Hälfte (67.). Memmingen bleibt auf Rang 16, Manching verbessert sich auf den zehnten Platz.

FC Memmingen II – SV Manching 1:1

FC Memmingen II: Luis Stanzel, Linus Jarsch, Mike Gerhardt, Christian Mijatovic, Bastian Frick, Luis Göppel, Flemming Schug (71. Kenan Bajramovic), Semih Nergiz (58. Marvin Lang), David Reichert, Felix Geiger, Moritz Henkel (85. Adrian Keckeisen) - Trainer: Rainer Noll

SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Johannes Dexl, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Nico Daffner (70. Dzenis Seferovic), Timo Jung (80. Romeo Öxler), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

Schiedsrichter: Daniel Schneider - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Felix Geiger (16.), 1:1 Fabian Neumayer (67.)

Der TSV 1865 Dachau musste sich nach 90 Minuten dem SV Cosmos Aystetten geschlagen geben. Es dauerte bis in die zweite Hälfte, ehe die ersten Treffer fielen: Sebastian Kempf eröfffnete das Spiel für die Gäste in Minute 52. Rund zehn Minuten später glich Antonios Masmanidis für Dachau aus, weitere zwei Zeigerumdrehungen später stellte der TSV das Spiel durch den Treffer von Dino Burkic komplett auf den Kopf (66.). Wiederum zwei Minuten später stellte Aystetten das Spiel wieder auf Anfang, als er vom Punkt traf. Den Gästen aus Aystetten gelang in der 90. Minute noch der Lucky Punch, Marcel Burda war der Matchwinner. Mit dem Sieg rückt Aystetten in der Tabelle näher an Dachau heran, beide Teams auf den Plätzen elf und zwölf trennen jetzt nur noch vier Punkte.

TSV 1865 Dachau – SV Cosmos Aystetten 2:3

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Kerim Özdemir (59. Berkant Barin), Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo, Nikolaus Grotz (75. Jakob Jopen), Leon Pfeiffer, Sven Kosel (59. Sebastian Löser), Dino Burkic (81. Ivan Ivanovic), Lorenz Knöferl, John Haist, Antonios Masmanidis (75. Sebastian Mitterhuber) - Trainer: Christian Doll

SV Cosmos Aystetten: Niklas Frank, Maximilian Heckel, Dominik Isufi, Edward Schäfer (75. Arlind Qarri), Raphael Marksteiner, Philipp Toth (82. Eldar Abilov), Sebastian Kempf, David Schwab (75. Dejan Durašinović), Marcel Burda, Kevin Makowski, Hazem Ibrahim (82. Elija Hanrieder) - Trainer: Thomas Hanselka - Co-Trainer: Maximilian Berger

Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Sebastian Kempf (52.), 1:1 Antonios Masmanidis (64.), 2:1 Dino Burkic (66.), 2:2 Kevin Makowski (68. Foulelfmeter), 2:3 Marcel Burda (90.)