LL SW: Pfaffenhofen und Jetzendorf verlieren deutlich

Spiele am Sonntag:

Der SV Cosmos Aystetten hat am Sonntagnachmittag eine echte Überraschung in der Landesliga Südwest gelandet. Das Kellerkind besiegte den bisherigen Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen/Ilm deutlich mit 3:0. Damit wird der Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz wieder spannend. Cosmos machte einen großen Schritt in Richtung direktem Klassenerhalt.

Zur Pause hatte sich dieses Ergebnis noch nicht angebahnt. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff brachte Elija Hanrieder Aystetten auf die Siegerstraße. Zwölf Minuten darauf erhöhte Raphael Marksteiner auf 2:0. Damit nahm die Überraschung so langsam ihren Lauf. Wenig später machte Kevin Makowski den Deckel drauf. Der FSV konnte dem deutlichen Rückstand nichts mehr entgegen setzen. SV Cosmos Aystetten – FSV Pfaffenhofen/Ilm 3:0

SV Cosmos Aystetten: Niklas Frank, Maximilian Heckel, Raphael Marksteiner, Arlind Qarri (70. Dominik Isufi), Philipp Toth (78. Edward Schäfer), Sebastian Kempf (46. Dejan Durašinović), David Schwab (68. Dejan Mijailovic), Marcel Burda, Kevin Makowski, Elija Hanrieder (70. Pascal Mader), Hazem Ibrahim - Trainer: Thomas Hanselka - Co-Trainer: Maximilian Berger

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Daniel Zanker (64. Manuel Riebold), Simon Berger (67. Samuel Zrieschling), Sebastian Waas (78. Noah Maysami), Paul Starzer, Paolo Cipolla (60. Maurice Untersänger), Michael Senger, Jonas Redl, Luka Brudtloff, Stefan Liebler - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich - spielender Co-Trainer: Thomas Rausch

Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Elija Hanrieder (55.), 2:0 Raphael Marksteiner (67.), 3:0 Kevin Makowski (75.)

Der TSV Jetzendorf ist bereits gerettet, musste aber zum Abschluss des Spieltags am Sonntagabend eine empfindliche Heimniederlage hinnehmen. Am Ende hieß es 0:3 gegen Kellerkind FC Memmingen, das damit die Relegationsplätze verlässt. Ungünstiger hätte die Partie für Jetzendorf nicht starten können. Keine Minute war gespielt, da flog Torwart Daniel Witetschek vom Platz. Mann des Spiels war infolge Fabian Kroh, der doppelt traf. Nach 22 Minuten brachte der Stürmer die Regionalliga-Reserve in Front. Kurz nach der Pause ließ er vom Punkt seinen zweiten Streich folgen. Ersatztorwart Jeremy Manhard hatte den Strafstoß zuvor verursacht. Das 3:0 von Kenan Bajramovic, der kurz zuvor erst eingewechselt worden war, sorgte spätestens für die Entscheidung. TSV Jetzendorf – FC Memmingen II 0:3

TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Benedict Geuenich, Lorenz Kirmair (56. Thomas Nefzger), Frederic Rist, Dominik Schloßbauer, Tim Greifenegger, Alexander Beiz (2. Jeremy Manhard), Julius Donnert, Benedikt Holzmeier (56. Leon Nuhanovic), Florian Kobold (56. Stefan Stöckl), Lukas Spielvogel (56. Markus Pöllner) - Trainer: Markus Pöllner

FC Memmingen II: Mike Gerhardt, Bastian Frick (76. Luis Göppel), Flemming Schug, David Reichert (76. Henry Seitz), Michael Bergmann, Adrian Keckeisen (63. Kenan Bajramovic), Felix Geiger, Fabian Kroh, Moritz Henkel, Noah Hill (71. Semih Nergiz) - Trainer: Selçuk Şen

Schiedsrichter: Sebastian Busch (Ebersberg) - Zuschauer: 155

Tore: 0:1 Fabian Kroh (22.), 0:2 Fabian Kroh (50. Foulelfmeter), 0:3 Kenan Bajramovic (67.)

Rot: Daniel Witetschek (1./TSV Jetzendorf/)

Spiele am Samstag: