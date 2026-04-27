LL SW 🗣: Pfaffenhofen springt auf Relegationsplatz: "Super Leistung"

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: "Die Mannschaft hat heute eine super Leistung gezeigt und über die gesamte Spielzeit hinweg eine souveräne Vorstellung abgeliefert. Der Fokus war von Beginn an da, und auch die Herangehensweise an das Spiel hat absolut gestimmt. Besonders wichtig war, dass wir die richtigen Zeitpunkte für unsere Tore erwischt haben und dadurch das Momentum klar auf unserer Seite halten konnten. Jetzt gilt es, den derzeitigen Spaß und die Freude am Spiel mitzunehmen und genau diese Energie auch in die kommenden Partien zu tragen."

FSV Pfaffenhofen/Ilm – SC Oberweikertshofen 4:0 FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Samuel Zrieschling, Sebastian Waas (51. Daniel Zanker), Paul Starzer, Michael Senger (86. Dominik Binder), Jonas Redl (62. Maurice Untersänger), Thomas Rausch (81. Manuel Riebold), Simon Heigl, Luka Brudtloff, Stefan Liebler (68. Paolo Cipolla) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich - spielender Co-Trainer: Thomas Rausch SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber (55. Nico Scheibner), Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Bryan Stubhan (68. Nabil Tcha-Zodi), Elias Eck, Moritz Leibelt, Maximilian Schuch (55. Lukas Kopyciok), Tino Karlitschek, Dominik Widemann (76. Felix Hallmaier), Yenal Strauß (81. Kilian Lachmayr) - Trainer: Paolo Maiolo Schiedsrichter: Marijo Kraljic (Wörnsmühl) - Zuschauer: 210 Tore: 1:0 Michael Senger (19. Handelfmeter), 2:0 Kristof Kuchlbauer (43.), 3:0 Michael Senger (50.), 4:0 Paolo Cipolla (89.)

Der Tabellenführer TSV Schwabmünchen baute seinen Vorsprung auf den zweiten Platz weiter aus. Zu Gast war an diesem Spieltag der TSV Jetzendorf. Mit seinem Tor in der 34. Spielminuten brachte Gumpinger seiner Mannschaft den Sieg und weitere drei Punkte.

Schwabmünchen steht damit mit 74 Punkten 16 Punkte vor dem Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen. Der TSV Jetzendorf befindet sich auf Platz elf.

TSV Schwabmünchen – TSV Jetzendorf 1:0

TSV Schwabmünchen: Lucas Kusterer, Luca Boyer, Matthias Moser (46. Manuel Schmid), Tim Uhde (46. Noah Kusterer), Maximilian Aschner, Matteo Di Maggio, Maximilian Krist, Philipp Boyer (66. Maximilian Högg), Maik Uhde (69. Simon Ammann), Richard Gumpinger (46. Muhammed Emirzeoglu) - Co-Trainer: Sebastian Deutscher - Trainer: Emanuel Baum

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Frederic Rist, Bryan Beyreuther (82. Lukas Spielvogel), Thomas Nefzger (68. Dominik Schloßbauer), Tim Greifenegger, Julius Donnert, Leon Nuhanovic (68. Markus Pöllner), Benedikt Holzmeier (59. Florian Kobold), Stefan Stöckl, Felix Heckmeier (59. Alexander Beiz) - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Moritz Breitruck (Oberhaching) - Zuschauer: 388

Tore: 1:0 Richard Gumpinger (34.)