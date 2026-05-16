 2026-05-15T09:36:57.455Z

LL SW: Pfaffenhofen sichert sich den Aufstiegs-Relegationsplatz

34. Spieltag der Landesliga Südwest

von Paul Ruser · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Kann der FSV Pfaffenhofen den Relegationsrang verteidigen? – Foto: Dieter Latzel

Vier Mannschaften kämpfen um den Relegationsrang zum Aufstieg – wer steht am Ende auf Rang zwei? Die besten Chancen in der Landesliga Südwest hat der FSV Pfaffenhofen.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC Oberweikertshofen
TSV Rain/Lech
TSV Rain/Lech
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC Ehekirchen
SV Manching
SV Manching
2
2
Abpfiff

FC Ehekirchen – SV Manching 2:2
FC Ehekirchen: Luis Pfautsch, Lucas Labus, Benedikt Bottenschein, Eduard Hardok, Tobias Vollnhals, Maximilian Koschig (60. Maximilian Käser), Julian Hollinger (60. Michael Gerbl), Michael Bauer, Jonas Halbmeyer (47. Leon Lauber), Vincent Burkhardt, Christoph Hollinger (60. Matthias Schaff) - Spielertrainer: Jonas Halbmeyer
SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Johannes Dexl (63. Dominik Brnadić), Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Nico Daffner, Timo Jung (82. Muhammed Tokmak), Daniel Schweiger, Leon Bojaj (57. Kevin Csatari), Robel Kahsay (63. Jordi Muntada Knapp) - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Dominik Schneider (Beilngries) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Jakob Schmid (21.), 1:1 Nico Daffner (26.), 1:2 Timo Jung (51.), 2:2 Jakob Schmid (52.)

Heute, 14:00 Uhr
TSV Hollenbach
TSV Hollenbach
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/Ilm
0
3
Abpfiff

TSV Hollenbach – FSV Pfaffenhofen/Ilm 0:3
TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Christoph Burkhard (70. Michael Fischer), Raoul Leser, Philipp Baier (75. Martin Knauer), Daniel Zweckbronner (60. Samuel Higl), Elias Ruisinger (73. Cyrill Siedlaczek), Fatih Cosar (62. Lukas Falk), Florian Leitenmayer, Martin Uhlemair, Michael Schäfer, Fabian Frieser - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Daniel Zanker, Simon Berger (86. Samuel Zrieschling), Paul Starzer, Paolo Cipolla, Michael Senger, Jonas Redl (63. Luka Brudtloff), Simon Heigl, Maurice Untersänger (70. Noah Maysami), Stefan Liebler (81. Manuel Riebold) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich - spielender Co-Trainer: Thomas Rausch
Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Maurice Untersänger (61.), 0:2 Michael Senger (79. Foulelfmeter), 0:3 Luka Brudtloff (90.)

Heute, 14:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV Jetzendorf
1. FC Sonthofen
1. FC Sonthofen
2
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 Dachau
FC Memmingen
FC Memmingen
3
6
Abpfiff

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 14:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos Aystetten
TSV Aindling
TSV Aindling
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB Durach
FV Illertissen
FV Illertissen
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Kempten
FC Kempten
TSV Schwabmünchen
TSV Schwabmünchen
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.
FC Stätzling
FC Stätzling
2
5
Abpfiff