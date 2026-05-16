LL SW: Pfaffenhofen sichert sich den Aufstiegs-Relegationsplatz

Vier Mannschaften kämpfen um den Relegationsrang zum Aufstieg – wer steht am Ende auf Rang zwei? Die besten Chancen in der Landesliga Südwest hat der FSV Pfaffenhofen.
FC Ehekirchen – SV Manching 2:2
FC Ehekirchen: Luis Pfautsch, Lucas Labus, Benedikt Bottenschein, Eduard Hardok, Tobias Vollnhals, Maximilian Koschig (60. Maximilian Käser), Julian Hollinger (60. Michael Gerbl), Michael Bauer, Jonas Halbmeyer (47. Leon Lauber), Vincent Burkhardt, Christoph Hollinger (60. Matthias Schaff) - Spielertrainer: Jonas Halbmeyer
SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Johannes Dexl (63. Dominik Brnadić), Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Nico Daffner, Timo Jung (82. Muhammed Tokmak), Daniel Schweiger, Leon Bojaj (57. Kevin Csatari), Robel Kahsay (63. Jordi Muntada Knapp) - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Dominik Schneider (Beilngries) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Jakob Schmid (21.), 1:1 Nico Daffner (26.), 1:2 Timo Jung (51.), 2:2 Jakob Schmid (52.)
TSV Hollenbach – FSV Pfaffenhofen/Ilm 0:3
TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Christoph Burkhard (70. Michael Fischer), Raoul Leser, Philipp Baier (75. Martin Knauer), Daniel Zweckbronner (60. Samuel Higl), Elias Ruisinger (73. Cyrill Siedlaczek), Fatih Cosar (62. Lukas Falk), Florian Leitenmayer, Martin Uhlemair, Michael Schäfer, Fabian Frieser - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Daniel Zanker, Simon Berger (86. Samuel Zrieschling), Paul Starzer, Paolo Cipolla, Michael Senger, Jonas Redl (63. Luka Brudtloff), Simon Heigl, Maurice Untersänger (70. Noah Maysami), Stefan Liebler (81. Manuel Riebold) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich - spielender Co-Trainer: Thomas Rausch
Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Maurice Untersänger (61.), 0:2 Michael Senger (79. Foulelfmeter), 0:3 Luka Brudtloff (90.)