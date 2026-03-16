LL SW 🗣: Pfaffenhofen leistet sich gegen FVI "einen Fehler zu viel" 25. Spieltag der Landesliga Südwest von Paul Ruser · Heute, 11:47 Uhr · 0 Leser

Konnten in Illertissen nichts holen: Die Spieler des FSV Pfaffenhofen. – Foto: Helmut Steurer

In der Landesliga Südwest musste sich am Sonntag die oberbayerischen Vereine geschlagen geben. Pfaffenhofen unterlag Illertissen II, Jetzendorf musste die Punkte an Hollenbach übergeben. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Sonntag

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: "Leider haben wir heute in Summe einen Fehler zu viel gemacht. Sowohl das 0:1 als auch das 0:2 für Illertissen entstehen aus eigenen individuellen Fehlern. Gleichzeitig hatten wir unsere Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. So gehen wir mit einem 0:2 in die Halbzeit, obwohl auch ein 1:1 möglich gewesen wäre.

In der zweiten Halbzeit sind wir gut gestartet und konnten früh das 1:2 erzielen. Illertissen hat danach auch kompakt und konsequent verteidigt. Wir hatten zwar viel Ballbesitz, haben uns auf dem schwer bespielbaren Platz aber schwergetan, klare Chancen herauszuspielen. Nach Standards waren wir weiterhin gefährlich, aber der Lucky Punch ist uns am Ende nicht gelungen. Unterm Strich wäre ein Remis sicherlich verdient gewesen, verloren haben wir das Spiel aber letztlich in der ersten Halbzeit." Mit 2:1 verlor der FSV Pfaffenhofen beim FV Illertissen II. Die Gastgeber gingen in der elften Minute durch Max Bock in Führung, die durch Maximilian Merkel kurz vor der Pause erhöht wurde (45.+1). Nach dem Seitenwechsel konnte Michael Senger in der 52. Minute zwar verkürzen, ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr. Pfaffenhofen bleibt weiter auf dem dritten Rang, Illertissen schart mit drei Zählern weniger und dem fünften Platz aber mit den Hufen.

FV Illertissen II – FSV Pfaffenhofen/Ilm 2:1

FV Illertissen II: Leon Madarac, Leonard Kasper, Ben Emci, Samuel Mirakaj, Luca Bachthaler, Maximilian Merkel (88. Altin Kasumaj), Eray Sönmez, Aaron Martin, Max Bock (67. Niveto Caciel), Paul Gerhardt (67. Orges Brahaj), Finn Annabring (78. Ardian Morina) - Trainer: Herbert Sailer

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Daniel Zanker (60. Sebastian Waas), Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paul Starzer (60. Yasin Keskin), Michael Senger, Jonas Redl, Thomas Rausch, Simon Heigl (77. Raymond Kreizer), Luka Brudtloff (77. Paolo Cipolla), Stefan Liebler (84. Iman Nabi) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 31

Tore: 1:0 Max Bock (11.), 2:0 Maximilian Merkel (45.+1 Foulelfmeter), 2:1 Michael Senger (52. Foulelfmeter)