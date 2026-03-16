LL SW 🗣: Pfaffenhofen leistet sich gegen FVI "einen Fehler zu viel"

In der Landesliga Südwest musste sich am Sonntag die oberbayerischen Vereine geschlagen geben. Pfaffenhofen unterlag Illertissen II, Jetzendorf musste die Punkte an Hollenbach übergeben. Der Spieltag in der Übersicht.
Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: "Leider haben wir heute in Summe einen Fehler zu viel gemacht. Sowohl das 0:1 als auch das 0:2 für Illertissen entstehen aus eigenen individuellen Fehlern. Gleichzeitig hatten wir unsere Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. So gehen wir mit einem 0:2 in die Halbzeit, obwohl auch ein 1:1 möglich gewesen wäre.
In der zweiten Halbzeit sind wir gut gestartet und konnten früh das 1:2 erzielen. Illertissen hat danach auch kompakt und konsequent verteidigt. Wir hatten zwar viel Ballbesitz, haben uns auf dem schwer bespielbaren Platz aber schwergetan, klare Chancen herauszuspielen. Nach Standards waren wir weiterhin gefährlich, aber der Lucky Punch ist uns am Ende nicht gelungen. Unterm Strich wäre ein Remis sicherlich verdient gewesen, verloren haben wir das Spiel aber letztlich in der ersten Halbzeit."
Mit 2:1 verlor der FSV Pfaffenhofen beim FV Illertissen II. Die Gastgeber gingen in der elften Minute durch Max Bock in Führung, die durch Maximilian Merkel kurz vor der Pause erhöht wurde (45.+1). Nach dem Seitenwechsel konnte Michael Senger in der 52. Minute zwar verkürzen, ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr. Pfaffenhofen bleibt weiter auf dem dritten Rang, Illertissen schart mit drei Zählern weniger und dem fünften Platz aber mit den Hufen.
FV Illertissen II – FSV Pfaffenhofen/Ilm 2:1
FV Illertissen II: Leon Madarac, Leonard Kasper, Ben Emci, Samuel Mirakaj, Luca Bachthaler, Maximilian Merkel (88. Altin Kasumaj), Eray Sönmez, Aaron Martin, Max Bock (67. Niveto Caciel), Paul Gerhardt (67. Orges Brahaj), Finn Annabring (78. Ardian Morina) - Trainer: Herbert Sailer
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Daniel Zanker (60. Sebastian Waas), Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paul Starzer (60. Yasin Keskin), Michael Senger, Jonas Redl, Thomas Rausch, Simon Heigl (77. Raymond Kreizer), Luka Brudtloff (77. Paolo Cipolla), Stefan Liebler (84. Iman Nabi) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich
Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 31
Tore: 1:0 Max Bock (11.), 2:0 Maximilian Merkel (45.+1 Foulelfmeter), 2:1 Michael Senger (52. Foulelfmeter)
Der TSV Jetzendorf verlor sein Duell mit dem TSV Hollenbach. Raoul Leser stellte die Weichen kurz vor der Pause auf Auswärtssieg (42.), Martin Uhlemair erhöhte nach einer gespielten Stunde. Der Anschluss von Benedict Geuenich in der 87. Minute kam zu spät, Jetzendorf gelang kein weiterer Treffer. Jetzendorf rutscht auf den neunten Platz ab, Hollenbach klettert im Tabellenkeller auf Rang 16. Drei Punkte Rückstand haben die Gäste auf einen Nichtabstiegsplatz.
TSV Jetzendorf – TSV Hollenbach 1:2
TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Benedict Geuenich, Frederic Rist (94. Dominik Schloßbauer), Bryan Beyreuther, Alexander Beiz (71. Wlad Beiz), Julius Donnert, Leon Nuhanovic, Lukas Endres, Benedikt Holzmeier, Stefan Stöckl (74. Felix Heckmeier), Niklas Schröder (61. Thomas Nefzger) - Trainer: Markus Pöllner - Co-Trainer: Wlad Beiz
TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Michael Fischer, Raoul Leser, Philipp Baier, Elias Ruisinger, Fatih Cosar, Florian Leitenmayer, Martin Uhlemair, Alan Kolacki (89. Samuel Higl), Michael Schäfer (52. Maximilian Zeyer), Fabian Frieser (70. Cyrill Siedlaczek) - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar
Schiedsrichter: Moritz Hägele (Neuburg) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Raoul Leser (42.), 0:2 Martin Uhlemair (60.), 1:2 Benedict Geuenich (87. Foulelfmeter)
Der FC Memmingen II und der SV Manching trennten sich mit einem 1:1. Felix Geiger brachte die Hausherren in der 16. Minute in Front, Fabian Neumayer antwortete tief in der zweiten Hälfte (67.). Memmingen bleibt auf Rang 16, Manching verbessert sich auf den zehnten Platz.
FC Memmingen II – SV Manching 1:1
FC Memmingen II: Luis Stanzel, Linus Jarsch, Mike Gerhardt, Christian Mijatovic, Bastian Frick, Luis Göppel, Flemming Schug (71. Kenan Bajramovic), Semih Nergiz (58. Marvin Lang), David Reichert, Felix Geiger, Moritz Henkel (85. Adrian Keckeisen) - Trainer: Rainer Noll
SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Johannes Dexl, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Nico Daffner (70. Dzenis Seferovic), Timo Jung (80. Romeo Öxler), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Daniel Schneider - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Felix Geiger (16.), 1:1 Fabian Neumayer (67.)
Der TSV 1865 Dachau musste sich nach 90 Minuten dem SV Cosmos Aystetten geschlagen geben. Es dauerte bis in die zweite Hälfte, ehe die ersten Treffer fielen: Sebastian Kempf eröfffnete das Spiel für die Gäste in Minute 52. Rund zehn Minuten später glich Antonios Masmanidis für Dachau aus, weitere zwei Zeigerumdrehungen später stellte der TSV das Spiel durch den Treffer von Dino Burkic komplett auf den Kopf (66.). Wiederum zwei Minuten später stellte Aystetten das Spiel wieder auf Anfang, als er vom Punkt traf. Den Gästen aus Aystetten gelang in der 90. Minute noch der Lucky Punch, Marcel Burda war der Matchwinner. Mit dem Sieg rückt Aystetten in der Tabelle näher an Dachau heran, beide Teams auf den Plätzen elf und zwölf trennen jetzt nur noch vier Punkte.
TSV 1865 Dachau – SV Cosmos Aystetten 2:3
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Kerim Özdemir (59. Berkant Barin), Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo, Nikolaus Grotz (75. Jakob Jopen), Leon Pfeiffer, Sven Kosel (59. Sebastian Löser), Dino Burkic (81. Ivan Ivanovic), Lorenz Knöferl, John Haist, Antonios Masmanidis (75. Sebastian Mitterhuber) - Trainer: Christian Doll
SV Cosmos Aystetten: Niklas Frank, Maximilian Heckel, Dominik Isufi, Edward Schäfer (75. Arlind Qarri), Raphael Marksteiner, Philipp Toth (82. Eldar Abilov), Sebastian Kempf, David Schwab (75. Dejan Durašinović), Marcel Burda, Kevin Makowski, Hazem Ibrahim (82. Elija Hanrieder) - Trainer: Thomas Hanselka - Co-Trainer: Maximilian Berger
Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Sebastian Kempf (52.), 1:1 Antonios Masmanidis (64.), 2:1 Dino Burkic (66.), 2:2 Kevin Makowski (68. Foulelfmeter), 2:3 Marcel Burda (90.)
Der SC Oberweikertshofen verlor sein Gastspiel beim FC Kempten. Die Gäste gingen nach 22 Minuten durch Finn Steurer in Führung, in der zweiten Hälfte glich Nico Scheibner aus (72.). Es blieb am Ende aber nicht beim Remis, Medhat Mekhimar sorgte für den Heimsieg der Kemptener. Oberweikertshofen behält auch weiterhin die rote Laterne, Kempten steht über dem Strich auf Rang 14.
FC Kempten – SC Oberweikertshofen 2:1
FC Kempten: Zeynel Anil, Raphael Meßlang, Medhat Mekhimar, Jeremy Holzer (46. Sinan Kasoglu), Kenta Watari, Manuel Wiedemann, Marcell Graf, Mohammad Walizada (67. Ivan Buric), Leon Rudenko (81. Marian Halder), Yannis Güllüyan (65. Ömer Dasdemir), Finn Steurer (69. Bahadir Yilmaz) - Spielertrainer: Manuel Wiedemann - Trainer: Thomas Rathgeber
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber (53. Lukas Kopyciok), Fabian Willibald, Bryan Stubhan, Elias Eck, Moritz Leibelt, Maximilian Schuch (81. Nabil Tcha-Zodi), Valentin Leibelt (62. Yenal Strauß), Nico Scheibner, Tino Karlitschek, Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo
Tore: 1:0 Finn Steurer (22.), 1:1 Nico Scheibner (72.), 2:1 Medhat Mekhimar (89.)