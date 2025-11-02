LL SW: Pfaffenhofen klettert – Dachau verliert spät Punkte

Vor beeindruckender Kulisse von 756 Zuschauern erwischte der FSV Pfaffenhofen/Ilm den besseren Start. In der 3. Minute brachte Gabriel Hasenbichler die Gastgeber in Führung und sorgte damit früh für Jubel im Stadion. Die Partie blieb intensiv und umkämpft, ehe es kurz vor der Pause turbulent wurde: Erst sah Jetzendorfs Wlad Beiz in der 38. Minute Gelb-Rot, wenig später musste auch Paul Starzer (41.) auf Seiten des FSV mit der Ampelkarte vom Platz.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Pfaffenhofen das Geschehen weitgehend und ließ defensiv nichts anbrennen. Jetzendorf versuchte zwar, den Ausgleich zu erzwingen, fand aber keine Lücke. In der 86. Minute sorgte Sebastian Waas mit dem 2:0 für die Entscheidung.

FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV Jetzendorf 2:0

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Daniel Zanker, Simon Berger, Paul Starzer, Michael Senger (95. Iman Nabi), Jonas Redl (80. Sebastian Waas), Thomas Rausch, Simon Heigl (79. Paolo Cipolla), Maurice Untersänger (58. Luka Brudtloff), Gabriel Hasenbichler (70. Stefan Liebler)

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Frederic Rist, Bryan Beyreuther, Thomas Nefzger (70. Stefan Nefzger), Tim Greifenegger, Wlad Beiz, Leon Nuhanovic (90. Lukas Endres), Kevin Bromm (46. Florian Kobold), Stefan Stöckl, Hannes Frank (58. Niklas Schröder)

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 756

Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (3.), 2:0 Sebastian Waas (86.)

Gelb-Rot: Wlad Beiz (38./TSV Jetzendorf/)

Gelb-Rot: Paul Starzer (41./FSV Pfaffenhofen/Ilm/)