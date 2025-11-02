LL SW: Pfaffenhofen klettert – Dachau verliert spät Punkte

Der FC Memmingen II empfing um 13:00 Uhr den FC Kempten im Kellerduell. Tabellenspitze Schwabmünchen, baute gegen Stätzling den Vorsprung weiter aus. Der FSV Pfaffenhofen verringerte durch den Dreier den Abstand auf Platz eins und zwei.
Der FV Illertissen II und der TSV 1865 Dachau trennten sich in einer umkämpften Partie mit 1:1. John Haist brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung und sorgte damit für einen gelungenen Start der Dachauer. Nach der Pause gerieten die Gäste jedoch in Unterzahl, als Nikolaus Grotz in der 62. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Der Ausgleich fiel schließlich in der 83. Minute durch Aaron Martin, der kurz zuvor eingewechselt worden war.
FV Illertissen II – TSV 1865 Dachau 1:1
FV Illertissen II: Valentin Rommel, Lucas Wentzel, Leonard Kasper, Ben Emci, Malik Sama, Eray Sönmez (70. Luca Bachthaler), Max Bock (60. Endrit Shala), Niveto Caciel (83. Paul Gerhardt), Orges Brahaj, Finn Annabring, Nico Helbock (60. Aaron Martin)
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter (94. Emilio D'Avanzo), Kerim Özdemir, Ruben Milla Nava, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer (89. Antonios Masmanidis), Sven Kosel, Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser, Dino Burkic (71. Berkant Barin), John Haist (83. Georgios Dafermos)
Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 John Haist (22.), 1:1 Aaron Martin (83.)
Gelb-Rot: Nikolaus Grotz (62./TSV 1865 Dachau/)
Vor beeindruckender Kulisse von 756 Zuschauern erwischte der FSV Pfaffenhofen/Ilm den besseren Start. In der 3. Minute brachte Gabriel Hasenbichler die Gastgeber in Führung und sorgte damit früh für Jubel im Stadion. Die Partie blieb intensiv und umkämpft, ehe es kurz vor der Pause turbulent wurde: Erst sah Jetzendorfs Wlad Beiz in der 38. Minute Gelb-Rot, wenig später musste auch Paul Starzer (41.) auf Seiten des FSV mit der Ampelkarte vom Platz.
Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Pfaffenhofen das Geschehen weitgehend und ließ defensiv nichts anbrennen. Jetzendorf versuchte zwar, den Ausgleich zu erzwingen, fand aber keine Lücke. In der 86. Minute sorgte Sebastian Waas mit dem 2:0 für die Entscheidung.
FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV Jetzendorf 2:0
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Daniel Zanker, Simon Berger, Paul Starzer, Michael Senger (95. Iman Nabi), Jonas Redl (80. Sebastian Waas), Thomas Rausch, Simon Heigl (79. Paolo Cipolla), Maurice Untersänger (58. Luka Brudtloff), Gabriel Hasenbichler (70. Stefan Liebler)
TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Frederic Rist, Bryan Beyreuther, Thomas Nefzger (70. Stefan Nefzger), Tim Greifenegger, Wlad Beiz, Leon Nuhanovic (90. Lukas Endres), Kevin Bromm (46. Florian Kobold), Stefan Stöckl, Hannes Frank (58. Niklas Schröder)
Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 756
Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (3.), 2:0 Sebastian Waas (86.)
Gelb-Rot: Wlad Beiz (38./TSV Jetzendorf/)
Gelb-Rot: Paul Starzer (41./FSV Pfaffenhofen/Ilm/)
Der SV Manching fährt gegen den TSV Hollenbach den nächsten beeindruckenden Kantersieg ein. Sebastian Graßl eröffnete das Offensivspektakel in der 21. Minute mit dem Treffer zum 1:0 für die Gastgeber. Nur kurz darauf erhöhten Leon Peric (25.) und Rainer Meisinger (28.) die Führung auf 3:0. In der 40. Minute sorgte Graßl mit seinem zweiten Treffer des Tages schon vor der Pause für die Vorentscheidung.
Nichtsdestotrotz legte Manching im zweiten Durchgang noch einmal nach. Meisinger (47.) und Fabian Neumayer (67.) stellten mit zwei weiteren Treffern den 6:0-Endstand her. Für den SV Manching ist es der zweite spektakuläre Sieg in Folge, der TSV Hollenbach verpasst es hingegen, die rote Laterne zumindest vorübergehend abzugeben.
SV Manching – TSV Hollenbach 6:0
SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler, Johannes Dexl (74. Kevin Csatari), Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger (56. Jordi Muntada Knapp), Sebastian Graßl (69. Leon Bojaj), Luca Bienek, Nico Daffner, Fabian Neumayer (69. Emrah Ahmetovic), Leon Peric (56. Daniel Schweiger)
TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Simon Ruisinger, Christoph Burkhard, Raoul Leser, Samuel Higl, Elias Ruisinger (57. Jonas Ruisinger), Fatih Cosar (57. Michael Fischer), Florian Leitenmayer, Martin Uhlemair, Maximilian Zeyer, Luis Hungbaur (57. Fabian Frieser)
Tore: 1:0 Sebastian Graßl (21.), 2:0 Leon Peric (25.), 3:0 Rainer Meisinger (28.), 4:0 Sebastian Graßl (40.), 5:0 Rainer Meisinger (47.), 6:0 Fabian Neumayer (67.)