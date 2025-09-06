LL SW: Pfaffenhofen gewinnt Verfolgerduell - Manching sichert Remis

Konnten gegen Niedersonthofen jubeln: Die Spieler des FSV Pfaffenhofen. – Foto: Dieter Latzel

In der Landesliga Südwest konnte sich Pfaffenhofen gegen Niedersonthofen durchsetzen. Schlusslicht Manching konnte sich gegen Sonthofen über einen Zähler freuen, der Tabellenführer aus Schwabmünchen bezwang Oberweikertshofen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Das Schlusslicht SV Manching konnte gegen den 1. FC Sonthofen einen Zähler sammeln. Ein Eigentor von Nico Daffner brachte die Gäste jedoch zunächst in Front (4.). Musa Youssef legte noch vor der Pause einen drauf, Manching reagierte durch den Treffer von Luca Bienek aber postwendend (45. und 45.+1). Nach dem Seitenwechsel konnte Fabian Neumayer das 2:2 markieren (58.). In der 79. Minute flog Sonthofens Diar Blake mit Gelb-Rot vom Platz, die Überzahl konnte der SVM aber nicht in einen weiteren Treffer ummünzen. Manching bleibt auch nach dem Punktgewinn auf dem letzten Platz, Sonthofen ist Elfter. SV Manching – 1. FC Sonthofen 2:2

SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler, Herbert Paul, Rainer Meisinger, Sebastian Graßl, Luca Bienek, Nico Daffner, Daniel Schweiger (83. Emrah Ahmetovic), Fabian Neumayer (61. Johannes Dexl), Leon Peric (70. Rayen Kouki) - Trainer: Cüneyt Köz

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Johnny Martin (76. Maurice Jaumann), Armin Bechter, Markus Notz (56. Sebastian Streit), Jannik Holzapfel, Musa Youssef (67. Jordi Brade Varela), Marko Jozic (60. Burak Yerlikaya), Diar Blaku, Andreas Hindelang (50. Marc Lorenz) - Trainer: Oleg Weber - Trainer: Andreas Hindelang

Schiedsrichter: Marie-Theres Mühlbauer (Pölling) - Zuschauer: 175

Tore: 0:1 Nico Daffner (4. Eigentor), 0:2 Musa Youssef (45.), 1:2 Luca Bienek (45.+1), 2:2 Fabian Neumayer (58.)

Gelb-Rot: Diar Blaku (79./1. FC Sonthofen/)

Der FSV Pfaffenhofen hat die SG Niedersonthofen am Ende deutlich besiegt. Luka Brudtloff konnte bereits nach 60 Sekunden netzen. Auf den Ausgleich von Tim Kern (32.) hatte Pfaffenhofen durch den Treffer von Maurice Untersänger nur zwei Minuten später die richtige Antwort parat - ein Eigentor von Moritz Köhler stellte die Partie aber wieder auf Anfang (54.). In der Schlussphase drehten die Gastgeber aber nochmal auf und konnten sich durch die Tore von Paolo Cipolla, Noah Maysami und Noah Bezjak über drei Punkte freuen (75., 81. und 90.). Mit dem Heimsieg klettern die Hausherren aufs Treppchen und lassen sich auf dem 3. Platz nieder. Die Gäste bleiben Siebter. FSV Pfaffenhofen/Ilm – SG Niedersont./Martinsz. 5:2

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold, Yasin Keskin, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paul Starzer, Paolo Cipolla (88. Noah Bezjak), Iman Nabi (60. Stefan Liebler), Simon Heigl (85. Johannes Birkl), Maurice Untersänger (77. Noah Maysami), Luka Brudtloff - Trainer: Daniel Zanker

SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Lukas Mayr, Manuel Bayrhof, Dennis Picknik, Alexander Lechner, Maximilian Mayer (46. Dominik Linder), Christoph Kiesel (69. Kilian Durach), Maximilian Gebhart (80. Fabian Maderholz), Tim Kern, Lenni Tröber (79. Felix Thum), Christian Kreuzer - Trainer: Felix Thum

Schiedsrichter: Michael Sperger (Neutraubling) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Luka Brudtloff (1.), 1:1 Tim Kern (32.), 2:1 Maurice Untersänger (34.), 2:2 Moritz Köhler (54. Eigentor), 3:2 Paolo Cipolla (75.), 4:2 Noah Maysami (81.), 5:2 Noah Bezjak (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Paolo Cipolla (FSV Pfaffenhofen/Ilm) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (75.).

Der Tabellenführer TSV Schwabmünchen wurde beim SC Oberweikertshofen seiner Favoritenrolle gerecht. Im ersten Durchgang trafen Matteo die Maggio und Tim Uhde (17. und 24.), kurz vor Schluss markierte Maik Uhde den 3:0-Endstand (90.). Der Vorsprung von Schwabmünchen vergrößert sich erstmal auf fünf Zähler, Durach kann diesen aber morgen wieder auf vier Punkte verringern. Oberweikertshofen bleibt auf dem zwölften Platz. SC Oberweikertshofen – TSV Schwabmünchen 0:3

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Simon Schröttle, Elias Eck, Moritz Leibelt (56. Bastian Weikenstorfer), Maximilian Schuch, Valentin Leibelt (56. Bastian Weikenstorfer), Nico Scheibner (74. Felix Hallmaier), Florian Roggermeier (87. Kevin Bürsch) - Trainer: Sven Teichmann

TSV Schwabmünchen: Fabio Zeche, Luca Boyer, Manuel Schmid (63. Philip Gmell), Matthias Moser, Maximilian Muha, Tim Uhde, Matteo di Maggio (56. Simon Ammann), Maximilian Krist (78. Maximilian Högg), Philipp Boyer (68. Noah Kusterer), Maik Uhde, Richard Gumpinger (69. Robin Glöckle) - Trainer: Sebastian Deutscher - Trainer: Emanuel Baum

Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Matteo di Maggio (17.), 0:2 Tim Uhde (24. Foulelfmeter), 0:3 Maik Uhde (90.) Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr TSV Hollenbach Hollenbach TSV 1865 Dachau Dachau 65 15:00 live PUSH