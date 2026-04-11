LL SW: Pfaffenhofen demontiert Aindling - Dachau siegt zu neunt

Pfaffenhofen holt drei Punkte gegen den TSV Aindling – Foto: Dieter Latzel

Am Samstag fegte Pfaffenhofen den TSV Aindling vom Platz, der FVI siegte knapp gegen das Tabellenschlusslicht und Dachau weitete seine Siegesserie in doppelter Unterzahl aus. Der Spieltag in Übersicht.

Spiele am Samstag:

Der TSV 1865 Dachau empfing am Samstag den VfB Durach. Der erste Treffer der Partie fiel erst kurz vor der Halbzeit. Tim Seefried ließ die Gäste vorerst jubeln und brachte den VfB in Führung (38.). Für die Gastgeber sah es schließlich noch schlechter aus: Marco Jakob sah noch vor dem Pausenpfiff Rot.

Lorenz Knöferl sorgte aber für die Erlösung und drehte die Partie durch einen Doppelpack. Der Ausgleich fiel in der 67 Spielminute. Nach 80 Minuten erhöhte Knöferl auf 2:1. In der Nachspielzeit sah John Haist gelb-rot (90+3.). Nichtsdestotrotz holten die Dachauer ihren dritten Sieg in Folge. TSV 1865 Dachau – VfB Durach 2:1

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Kerim Özdemir, Ruben Milla Nava (65. Ivan Ivanovic), Fabien Ngounou Djayo, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sven Kosel, Sebastian Löser, Dino Burkic (82. Luca Friederich), Lorenz Knöferl (87. Georgios Dafermos), John Haist - Trainer: Christian Doll

VfB Durach: Julian Methfessel, Marcel Thiel, Patrick Littig, Manuel Durst, Tim Seefried (85. Timo Hössl), Gregor Mürkl, Marco Faller, Moritz Stadelmann, Mark Nosdrin, Manuel Methfessel, Nikolas Leibbrandt - Trainer: Julian Feneberg

Schiedsrichter: Marijo Kraljic (Wörnsmühl) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Tim Seefried (38.), 1:1 Lorenz Knöferl (67.), 2:1 Lorenz Knöferl (80.)

Rot: Marco Jakob (45./TSV 1865 Dachau/)

Gelb-Rot: John Haist (93./TSV 1865 Dachau/)

Der FSV Pfaffenhofen/Ilm demontierte den TSV Aindling. Luka Brudtloff brachte die Gastgeber nach 13 Minuten in Führung. Moritz Wagner stellte mit einem Blitztreffer auf 1:1 gleich (15.). Dann spielten sich die Hausherren in den Lauf: Stefan Liebler erzielte noch vor dem Pausenpfiff das 2:1 (27.) und war ebenfalls der Torschütze zum 3:1 (52.) im zweiten Durchgang. Michael Senger und Paolo Cipolla machten den Deckel drauf und erhöhten auf 5:1 (63./71.). FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV Aindling 5:1

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin (52. Sebastian Waas), Daniel Zanker (52. Manuel Riebold), Simon Berger (73. Samuel Zrieschling), Paul Starzer, Michael Senger, Jonas Redl, Simon Heigl (64. Paolo Cipolla), Luka Brudtloff (71. Maurice Untersänger), Stefan Liebler - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

TSV Aindling: Kevin Schmidt, Patrick Stoll (67. Leon Göttinger), Noah Menhart, David Burghart (79. Valentin Baumgartner), Marco Ruppenstein, Anton Schöttl, Moritz Wagner, Jonas Müller, Ibrahim Neziri (79. Benjamin Woltmann), Luca Gießer (59. Nico Gastl), Laurin Völlmerk (46. Markus Kugler) - Trainer: Florian Fischer

Schiedsrichter: Sebastian Busch - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Luka Brudtloff (13.), 1:1 Moritz Wagner (15.), 2:1 Stefan Liebler (27.), 3:1 Stefan Liebler (52.), 4:1 Michael Senger (63.), 5:1 Paolo Cipolla (71.)

Gelb-Rot: Anton Schöttl (74./TSV Aindling/)

Einen knappen aber wichtigen Sieg konnten sich die Kicker des SSV Niedersonthofen erspielen. Der Führungstreffer fiel erst spät. Die erste Hälfte ging torlos aus. Christian Kreuzer erlöste die Gastgeber nach 79 Minuten und traf zum 1:0. Damit springt Niedersonthofen auf den 14. Tabellenplatz und verlässt vorerst die brenzlige Zone. Manching rutscht auf Rang 11.

SG Niedersont./Martinsz. – SV Manching 1:0

SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Sebastian Perner (93. Tobias Pauler), Manuel Bayrhof, Dennis Picknik, Alexander Lechner, Maximilian Mayer (70. Lukas Mayr), Christoph Kiesel, Kilian Durach (81. Andreas Abend), Simon Frasch, Lenni Tröber, Christian Kreuzer (89. Fabian Maderholz) - Spielertrainer: Felix Thum

SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Johannes Dexl, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Sebastian Graßl, Nico Daffner, Timo Jung, Daniel Schweiger (72. Romeo Öxler), Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

Schiedsrichter: Johannes Roth (Rain) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Christian Kreuzer (79. Foulelfmeter)

Der TSV Jetzendorf war beim FC Kempten zu Gast. Bereits nach 10 Minuten jubelten die Gastgeber. Jeremy Holzer brachte Kempten mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung. Jetzendorf schaffte es nicht aus eigener Kraft den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste haben das Remis den Gastgebern zu verdanken. Marian Halder stellte durch sein Eigentor auf 1:1. FC Kempten – TSV Jetzendorf 1:1

FC Kempten: Zeynel Anil, Raphael Meßlang, Medhat Mekhimar, Jeremy Holzer, Kenta Watari, Manuel Wiedemann, Marcell Graf (72. Marian Halder), Mohammad Walizada, Leon Rudenko (84. Raphael Gött), Yannis Güllüyan (55. Ömer Dasdemir), Ivan Buric (58. Fatjon Celani) - Spielertrainer: Manuel Wiedemann - Trainer: Thomas Rathgeber

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Bryan Beyreuther, Thomas Nefzger, Dominik Schloßbauer (64. Benedikt Holzmeier), Tim Greifenegger, Markus Pöllner, Lukas Endres (73. Alexander Beiz), Stefan Stöckl (91. Florian Kobold), Felix Heckmeier (67. Lukas Spielvogel), Stefan Nefzger - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Johannes Lorenz (Allersberg) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Jeremy Holzer (10.), 1:1 Marian Halder (83. Eigentor)

Das Kellerkind Oberweikertshofen war beim FV Illertissen II zu Gast und verpatzte knapp die Sensation. Orges Brahaj eröffnete das Torfestival (21.). Etwas später glich Moritz Leibelt auf 1:1 (31.) aus. Maximilian Merkel netzte noch vor der Halbzeit zum 2:1 für die Gastgeber (44.). Im zweiten Durchgang ging es flott weiter: Zuerst traf Valetin Hüber zum 2:2 (51.), dann war es sein Mannschaftskollege Andreas Volk der die Gäste kurz auf einen Dreier hoffen ließ (52.). Die eingewechselten Altin Kasumaj und Niveto Caciel drehten und erhöhten die Partie auf 4:3 (73./85.). FV Illertissen II – SC Oberweikertshofen 4:3

FV Illertissen II: Leon Madarac, Leonard Kasper, Samuel Mirakaj, Julius Aschmann (55. Aaron Martin), Luca Bachthaler, Maximilian Merkel, Eman Hasanbegovic (60. Niveto Caciel), Eray Sönmez, Orges Brahaj (60. Luka Petrovic), Finn Annabring (70. Altin Kasumaj), Uros Micic (70. Max Bock) - Trainer: Herbert Sailer

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Valentin Hueber, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Andreas Volk, Elias Eck, Moritz Leibelt, Maximilian Schuch (79. Kilian Lachmayr), Valentin Leibelt, Nico Scheibner (88. Felix Hallmaier), Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo

Schiedsrichter: Richard Bachmann - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Orges Brahaj (21.), 1:1 Moritz Leibelt (31.), 2:1 Maximilian Merkel (44. Foulelfmeter), 2:2 Valentin Hueber (52.), 2:3 Andreas Volk (52.), 3:3 Altin Kasumaj (73.), 4:3 Niveto Caciel (85.) Spiele am Sonntag: