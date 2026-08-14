LL SW: Olching gewinnt Aufsteigerduell - Jetzendorf geht unter

Olching fuhr drei Punkte ein. – Foto: Dieter Metzler

Der 6. Spieltag lief für die oberbayerischen Teams der Landesliga Südwest durchwachsen. Der TSV Jetzendorf verlor hoch. Der SV Manching punktete. Der SC Olching gewann. Alle Spiele im Live Ticker.

Spiele am Freitag:

Der TSV Jetzendorf ist gegen den weiterhin starken Aufsteiger TSV Bobingen untergegangen. Nach der Pause zeigten sich die Hausherren chancenlos und gaben etwas Zählbares aus der Hand.

Dabei durfte Jetzendorf zunächst auf drei Punkte hoffen. Tim Greifenegger verwandelte nach 19 Minuten einen Elfmeter zur Führung. Danach traf allerdings Jeremy Manhard ins eigene Netz. Mattis Junker drehte die Partie kurz vor der Pause. Nach dem Wiederanpfiff brachen dann alle Dämme. Bobingen entschied die Partie final. Georg Zimmermann mit einem Doppelpack und John Aßbeck schraubten das Ergebnis auf 5:1 hoch.

TSV Jetzendorf – TSV Bobingen 1:5

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Frederic Rist, Thomas Nefzger, Tim Greifenegger, Dustin Kothmair, Fabian Willibald (89. Luca Magiera), Lukas Endres (76. Luca Walonka), Niklas Schröder (78. Ulli Schreier), Felix Heckmeier (53. Dominik Schloßbauer), Florian Kobold, Luca Broncel - Trainer: Markus Pöllner

TSV Bobingen: Janne Fennell, Matteo Ligorati (89. Janick Piller), Sandro Burghard, Finn Schmutterer, Lasse Junker, Nicolas Prestel, Elias Ruf, Mattis Junker (70. Mauritz Di Santo), John Aßbeck (84. Janne Hartmann), Marcel Leib (91. Filip Marjanovic), Georg Zimmermann (78. Florian Kohler) - Trainer: Christopher Detke

Schiedsrichter: Christos Nalpantidis (München) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Tim Greifenegger (19. Foulelfmeter), 1:1 Jeremy Manhard (23. Eigentor), 1:2 Mattis Junker (42.), 1:3 Georg Zimmermann (54.), 1:4 Georg Zimmermann (66.), 1:5 John Aßbeck (77.)

Der SV Manching kam vor heimischen Publikum gegen Aufsteiger VfR Neuburg nicht über einen Punkt hinaus. Damit bleibt der SVM aber weiterhin oben dran. Die beiden Treffer beim 1:1 gab es bereits in der Anfangsphase zu sehen. Kevin Csatari brachte Manching zunächst in Front. Daniel Rampertshammer sorgte aber für den postwendend Ausgleich. Mehr war für das Heimteam am Ende allerdings nicht drin. SV Manching – VfR Neuburg 1:1

SV Manching: Sebastian Steger, Luca Oehler, Dominik Brnadić, Berkan Aydin, Rainer Meisinger (66. Nico Daffner), Sebastian Graßl, Senih Fazlji, Vincent Amann, Jannik Röber, Daniel Schweiger (81. Emrah Ahmetovic), Kevin Csatari (83. Dominik Juric) - Trainer: Cüneyt Köz - Co-Trainer: Fatih Soysal - spielender Co-Trainer: Rainer Meisinger

VfR Neuburg: Dominik Jozinovic, Nemanja Krivošija, Sebastian Melchior (46. Jason Kifmann), Sandi Omanovic, Moritz Bartoschek (35. Marijan Maričić), Sebastian Habermeyer, Frederic Wytopil, Daniel Rampertshammer, Leon Lauber (79. Niklas Walter), Philippe Bauer (46. Robert Hößl), Leon Beran - Spielertrainer: Moritz Bartoschek

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Kevin Csatari (11.), 1:1 Daniel Rampertshammer (13.)

Rot: Daniel Rampertshammer (44./VfR Neuburg/)

Der SC Olching hat das Aufsteigerduell beim TSV Gersthofen für sich entschieden und damit drei ganz wichtige Punkte gesammelt. Ferenc Ambrus und Louis Heinzmann besorgten in Halbzeit eins den Auswärtssieg. Der Mitaufsteiger kam in der zweiten Hälfte zwei nur mehr zum Anschlusstreffer durch Mert Akkurt.

TSV Gersthofen – SC Olching 1:2

TSV Gersthofen: Patrick Sander, Christian Vogel, Adnan Muminovic (92. Yusha Venos), Luca Zamfir, Jonas Simon (75. Joachim Markaj), Jermaine Meilinger, Simon Gartmann (82. Daniele Martire), Mert Akkurt (71. Markus Einsiedler), Aivin Emini, Erich Merker, Din Avdic - Trainer: Ajet Abazi

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer, Florian Hofmann, Jakob Brugger (93. Joshua Cana Cedano), Louis Heinzmann, Fabio Dill (71. Elias Schaffer), Jan Sostmann, Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (85. Lionel Ndasi), Kerem Kavuk (97. Connor Punzelt), Collins Idukpaye (89. Iliyas Ramhi) - Trainer: Felix Mayer

Schiedsrichter: Deniz Ciftci (Feldmoching) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Ferenc Ambrus (10.), 0:2 Louis Heinzmann (39.), 1:2 Mert Akkurt (52.)

Spiel am Samstag:

Morgen, 13:00 Uhr TSV 1865 Dachau Dachau 65 FC Memmingen FC Memmingen II 13:00 live PUSH

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Morgen, 11:00 Uhr FC Kempten FC Kempten FV Illertissen Illertissen II 11:00 PUSH

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Cosmos Aystetten Aystetten TSV Aindling TSV Aindling 15:00 PUSH