LL SW: Oberweikertshofen und Durach souverän - Jetzendorf patzt

Am Samstag konnte Oberweikertshofen einen klaren Heimsieg über Illertissen II feiern, Durach bezwang Dachau. Am Nachmittag verschenkte der Tabellenzweite Jetzendorf zwei Zähler an das Kellerkind aus Kempten. Der Spieltag in der Übersicht.
Der VfB Durach bezwang den TSV Dachau mit 3:1. Jannis Pfäffle brachte die Duracher in der 28. Minute in Front, in Halbzeit zwei trafen Nikolas Leibbrandt und Tim Seefried (56. und 62.). In der Folge flog der eben eingewechselte Sven Kosel mit glatt Rot vom Platz (83.), dennoch konnte Dachau in Unterzahl noch einen Ehrentreffer erzielen - Antonios Masmanidis traf in der 89. Minute. Durach bleibt mit dem Heimsieg Dritter, Dachau steht auf Rang 15.
VfB Durach – TSV 1865 Dachau 3:1
VfB Durach: Julian Methfessel, Christoph Gruber (75. Manuel Durst), Robin Brandmeir (77. Marcel Thiel), Patrick Littig, Manuel Schäffler, Niklas Eggensperger, Tim Seefried (70. Lukas Holderied), Gregor Mürkl, Manuel Methfessel, Jannis Pfäffle (54. Moritz Stadelmann), Nikolas Leibbrandt (74. Timo Hössl) - Trainer: Julian Feneberg
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Kerim Özdemir (82. Manuel Ntum), Ruben Milla Nava, Emilio D'Avanzo, Albin Zekiri, Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser, Berkant Barin (82. Sven Kosel), Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll
Schiedsrichter: Felix Albegger (München)
Tore: 1:0 Jannis Pfäffle (28.), 2:0 Nikolas Leibbrandt (56.), 3:0 Tim Seefried (62.), 3:1 Antonios Masmanidis (89.)
Rot: Sven Kosel (83./TSV 1865 Dachau/)
Der SC Oberweikertshofen besiegte den FV Illertissen II klar mit 4:0. Im ersten Durchgang traf Yenal Strauß zur Führung (36.) - nach dem Seitenwechsel dauere es ein wenig, ehe der SCO alles klarmachen konnte: Maximilian Schuch erhöhte auf 2:0 (68.), in der Folge gelangen Nico Scheibner und Nabil Tcha-Zodi innerhalb von Sekunden die Tore drei und vier (81. und 82.). Oberweikertshofen klettert mit den drei Punkten aus dem Tabellenkeller und positioniert sich auf den elften Platz, Illertissen II bleibt vorerst Sechster.
SC Oberweikertshofen – FV Illertissen II 4:0
SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Bryan Stubhan (46. Felix Hallmaier), Simon Schröttle, Lukas Kopyciok (46. Moritz Leibelt) (85. Valentin Leibelt), Elias Eck, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch (85. Florian Roggermeier), Yenal Strauß (62. Nico Scheibner) - Trainer: Simon Schröttle
FV Illertissen II: Leon Madarac, Leonard Kasper, Malik Sama, Samuel Mirakaj (75. Ardian Morina), Julius Aschmann, Maximilian Merkel, Eray Sönmez (60. Eman Hasanbegovic), Aaron Martin (60. Ben Emci), Max Bock (75. Fynn Uebele), Paul Gerhardt (46. Orges Brahaj), Finn Annabring - Trainer: Herbert Sailer
Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München)
Tore: 1:0 Yenal Strauß (36.), 2:0 Maximilian Schuch (68.), 3:0 Nico Scheibner (81.), 4:0 Nabil Tcha-Zodi (82.)
Lange sah es nach einem knappen Heimsieg des TSV Jetzendorf aus, ehe der FC Kempten spät ausglich: Frederic Rist brachte die Gastgeber per direktem Freistoßtreffer in Front (36.), Giuseppe Matera antwortete in der 83. Minute. Zu allem Überfluss flog Jetzendorfs Tim Greifenegger in der Nachspielzeit mit gelb-rot vom Platz. Jetzendorf bleibt Zweiter, Durach steht dem TSV mit ebenfalls 25 Punkten im Nacken. Kempten steht auf Platz 15.
Kein Sieger im Spiel zwischen dem TSV Aindling und dem FSV Pfaffenhofen – und das war vor allem für die Gäste ein Erfolg. Denn bereits in der 19. Minute sag Paul Starzer die Rote Karte. Doch erst in der 67. Minute gelang Aindling die Führung: Völlmerk traf vom Punkt.
Nur wenige Minuten später zeigte der Schiedsriechter erneut auf den Punkt – diesmal auf der anderen Seite, diesmal gab es Elfmeter für die Gäste aus Pfaffenhofen. Senger versenkte den Ball zum 1:1, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.
TSV Aindling – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:1
TSV Aindling: Simon Reithmeir, Patrick Stoll, Noah Menhart, David Burghart, Anton Schöttl (64. Antonio Mlakic), Moritz Wagner (48. Dominic Robinson), Jonas Müller, David Bichlmeier, Ibrahim Neziri, Luca Gießer (60. Nico Gastl), Laurin Völlmerk
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paul Starzer, Paolo Cipolla (72. Gabriel Hasenbichler), Michael Senger (93. Manuel Riebold), Jonas Redl (72. Johannes Birkl), Thomas Rausch, Luka Brudtloff (90. Noah Maysami), Stefan Liebler (88. Daniel Zanker)
Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Laurin Völlmerk (67. Foulelfmeter), 1:1 Michael Senger (71. Foulelfmeter)
Rot: Paul Starzer (19./FSV Pfaffenhofen/Ilm/grobes Foulspiel)
Der SV Manching hat sich im Heimspiel gegen die SG Niedersont./Martinsz. mit 3:0 durchgesetzt und dabei einen wichtigen Dreier eingefahren. Vor 150 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, in der die Gastgeber bereits in der 20. Minute die große Chance zur Führung hatten. Sebastian Graßl scheiterte jedoch mit seinem Foulelfmeter an SG-Keeper Lukas Frasch.
Nach dem Seitenwechsel brach dann die Zeit für die Hausherren an. Leon Peric brachte Manching in der 53. Minute mit seinem ersten Treffer auf die Siegerstraße. Der Angreifer legte in der 83. Minute mit seinem zweiten Tor nach und sorgte für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Sebastian Graßl, der sich in der 88. Minute für seinen verschossenen Elfmeter rehabilitierte und das 3:0 markierte.
SV Manching – SG Niedersont./Martinsz. 3:0
SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler, Johannes Dexl, Rainer Meisinger (89. Jordi Muntada Knapp), Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek (75. Daniel Schweiger), Nico Daffner, Fabian Neumayer, Leon Peric
SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Lukas Mayr, Manuel Bayrhof, Dennis Picknik (75. Fabian Maderholz), Alexander Lechner, Maximilian Mayer, Maximilian Gebhart, Simon Frasch, Tim Kern, Felix Thum (77. Tobias Pauler), Christian Kreuzer
Schiedsrichter: Christoph Stühler (Oesdorf) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Leon Peric (53.), 2:0 Leon Peric (83.), 3:0 Sebastian Graßl (88.)
Besondere Vorkommnisse: Sebastian Graßl (SV Manching) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Frasch (20.).