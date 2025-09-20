LL SW: Oberweikertshofen und Durach souverän - Jetzendorf patzt

Lange sah es nach einem knappen Heimsieg des TSV Jetzendorf aus, ehe der FC Kempten spät ausglich: Frederic Rist brachte die Gastgeber per direktem Freistoßtreffer in Front (36.), Giuseppe Matera antwortete in der 83. Minute. Zu allem Überfluss flog Jetzendorfs Tim Greifenegger in der Nachspielzeit mit gelb-rot vom Platz. Jetzendorf bleibt Zweiter, Durach steht dem TSV mit ebenfalls 25 Punkten im Nacken. Kempten steht auf Platz 15.

Der SC Oberweikertshofen besiegte den FV Illertissen II klar mit 4:0. Im ersten Durchgang traf Yenal Strauß zur Führung (36.) - nach dem Seitenwechsel dauere es ein wenig, ehe der SCO alles klarmachen konnte: Maximilian Schuch erhöhte auf 2:0 (68.), in der Folge gelangen Nico Scheibner und Nabil Tcha-Zodi innerhalb von Sekunden die Tore drei und vier (81. und 82.). Oberweikertshofen klettert mit den drei Punkten aus dem Tabellenkeller und positioniert sich auf den elften Platz, Illertissen II bleibt vorerst Sechster.

Der VfB Durach bezwang den TSV Dachau mit 3:1. Jannis Pfäffle brachte die Duracher in der 28. Minute in Front, in Halbzeit zwei trafen Nikolas Leibbrandt und Tim Seefried (56. und 62.). In der Folge flog der eben eingewechselte Sven Kosel mit glatt Rot vom Platz (83.), dennoch konnte Dachau in Unterzahl noch einen Ehrentreffer erzielen - Antonios Masmanidis traf in der 89. Minute. Durach bleibt mit dem Heimsieg Dritter, Dachau steht auf Rang 15.

Kein Sieger im Spiel zwischen dem TSV Aindling und dem FSV Pfaffenhofen – und das war vor allem für die Gäste ein Erfolg. Denn bereits in der 19. Minute sag Paul Starzer die Rote Karte. Doch erst in der 67. Minute gelang Aindling die Führung: Völlmerk traf vom Punkt.

Nur wenige Minuten später zeigte der Schiedsriechter erneut auf den Punkt – diesmal auf der anderen Seite, diesmal gab es Elfmeter für die Gäste aus Pfaffenhofen. Senger versenkte den Ball zum 1:1, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

TSV Aindling – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:1

TSV Aindling: Simon Reithmeir, Patrick Stoll, Noah Menhart, David Burghart, Anton Schöttl (64. Antonio Mlakic), Moritz Wagner (48. Dominic Robinson), Jonas Müller, David Bichlmeier, Ibrahim Neziri, Luca Gießer (60. Nico Gastl), Laurin Völlmerk

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paul Starzer, Paolo Cipolla (72. Gabriel Hasenbichler), Michael Senger (93. Manuel Riebold), Jonas Redl (72. Johannes Birkl), Thomas Rausch, Luka Brudtloff (90. Noah Maysami), Stefan Liebler (88. Daniel Zanker)

Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Laurin Völlmerk (67. Foulelfmeter), 1:1 Michael Senger (71. Foulelfmeter)

Rot: Paul Starzer (19./FSV Pfaffenhofen/Ilm/grobes Foulspiel)