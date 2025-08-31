LL SW: Oberweikertshofen gewinnt in Stätzling und klettert

Der SC Oberweikertshofen hat beim FC Stätzling den dritten Sieg in der laufenden Saison eingefahren. Vor 140 Zuschauern fielen beide Tore gegen den Aufsteiger erst nach der Pause.

Bryan Stubhan brachte die Mannschaft von Trainer Simon Schröttle nach etwas mehr als einer Stunde in Führung (63.). Zwölf Minuten später klingelte es erneut im Kasten von Fabian Rosner. Dieses Mal war Moritz Leibelt erfolgreich und traf zum 2:0-Endstand.

Der SCO klettert durch den Dreier über den Strich und ist mit neun Punkten Elfter. Aufsteiger Stätzling hat trotz der Pleite zwei Zähler mehr auf dem Konto und steht nach neun Partien auf Rang neun.

FC Stätzling – SC Oberweikertshofen 0:2

FC Stätzling: Fabian Rosner, Alexander Meixner, Maximilian Pletschacher, Robin Rösch, Luca Rossa (79. Elia Giordanelli), Mert Sert, Luis Lindermayr (46. Alexander Seifert), Tim Sautter, Luca Lenz, Endrit Ahmeti (61. Daniel Palluch), Paul Iffarth (73. Johannes Kraus) - Trainer: Loris Horn - Trainer: Raffael Semke

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Kilian Lachmayr, Fabian Willibald, Bryan Stubhan (88. Tino Karlitschek), Simon Schröttle, Lukas Kopyciok, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch (92. Moritz Wizani), Yenal Strauß (86. Florian Roggermeier) - Trainer: Simon Schröttle

Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Bryan Stubhan (63.), 0:2 Moritz Leibelt (75.)

