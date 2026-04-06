LL SW: Nachholspiel - Oberweikertshofen mit erstem Sieg seit September

Der SC Oberweikertshofen konnte beim 3:0 gegen SSV Niedersonthofen einen Befreiungsschlag feiern. Elias Eck brachte das Schlusslicht kurz vor dem Pausenpfiff in Front, Nabil Tcha-Zodi erhöhte zu Beginn des zweiten Durchgangs (52.). In der 74. Minute schraubte Maximilian Schuch den Deckel auf den Heimsieg. Der Rückstand der Oberweikertshofener auf einen Abstiegs-Relegationsplatz und den heutigen Kontrahent Niedersonthofen beträgt nun nur noch sechs Punkte.