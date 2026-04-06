LL SW: Nachholspiel - Oberweikertshofen mit erstem Sieg seit September

Das Schlusslicht SC Oberweikertshofen konnte im Nachholspiel des 18. Spieltags einen womöglich noch entscheidenden Heimsieg gegen den SSV Niedersonthofen einfahren.
Der SC Oberweikertshofen konnte beim 3:0 gegen SSV Niedersonthofen einen Befreiungsschlag feiern. Elias Eck brachte das Schlusslicht kurz vor dem Pausenpfiff in Front, Nabil Tcha-Zodi erhöhte zu Beginn des zweiten Durchgangs (52.). In der 74. Minute schraubte Maximilian Schuch den Deckel auf den Heimsieg. Der Rückstand der Oberweikertshofener auf einen Abstiegs-Relegationsplatz und den heutigen Kontrahent Niedersonthofen beträgt nun nur noch sechs Punkte.
SC Oberweikertshofen – SSV Niedersonthofen 3:0
SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Valentin Hueber, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Bryan Stubhan (60. Nico Scheibner), Andreas Volk (81. Felix Hallmaier), Lukas Kopyciok (46. Moritz Leibelt), Elias Eck, Nabil Tcha-Zodi (75. Valentin Leibelt), Maximilian Schuch (90. Kilian Lachmayr), Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo - spielender Co-Trainer: Maximilian Schuch
SSV Niedersonthofen: Lukas Frasch, Lukas Mayr (66. Fabian Maderholz), Sebastian Perner (82. Andreas Abend), Manuel Bayrhof, Dennis Picknik, Alexander Lechner, Christoph Kiesel, Maximilian Gebhart (56. Kilian Durach), Simon Frasch, Lenni Tröber (66. Felix Thum), Christian Kreuzer - spielender Co-Trainer: Lukas Frasch - spielender Co-Trainer: Simon Frasch - Spielertrainer: Felix Thum
Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Elias Eck (45.+1), 2:0 Nabil Tcha-Zodi (52.), 3:0 Maximilian Schuch (74.)