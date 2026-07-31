LL SW: Manching übernimmt Tabellenführung, Durach schlägt Jetzendorf 3. Spieltag der Landesliga Südwest von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Manching konnte mit einem Sieg gegen den TSV Aindling vorübergehend an die Tabellenspitze springen. – Foto: Jürgen Meyer

Der SV Manching setzt sich gegen den TSV Aindling durch und springt fürs erste an die Spitze der Landesliga Südwest, der VfB Durach fährt drei Punkte gegen den TSV Jetzendorf ein. Alle Spiele am dritten Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.