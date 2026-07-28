LL SW: Manching schlägt Olching im vorverlegten Spiel

Der SV Manching hat den SC Olching mit 3:1 geschlagen. Rainer Meisinger brachte bereits in der achten Spielminute den Gastgeber in Führung. In der 21. Minute erhöhte Teamkollege Sebastian Graßl auf 2:0 für den SV Manching. Olching kam zwar durch den Anschlusstreffer von Florian Hofmann (32.) noch vor der Pause ran, aber musste in der zweiten Hälfte dann das 1:3 durch Manchings Berkan Aydin hinnehmen. Während es für Manching der zweite Saison-Sieg ist, war es Olchings zweite Pleite in Folge.