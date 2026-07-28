LL SW: Manching schlägt Olching im vorverlegten Spiel

Der SV Manching und der SC Olching haben ihr Spiel vom fünften Spieltag nach vorne gelegt. In der Begegnung sicherte sich der SV Manching den zweiten Saisonsieg. Das Spiel im Liveticker.
Der SV Manching hat den SC Olching mit 3:1 geschlagen. Rainer Meisinger brachte bereits in der achten Spielminute den Gastgeber in Führung. In der 21. Minute erhöhte Teamkollege Sebastian Graßl auf 2:0 für den SV Manching. Olching kam zwar durch den Anschlusstreffer von Florian Hofmann (32.) noch vor der Pause ran, aber musste in der zweiten Hälfte dann das 1:3 durch Manchings Berkan Aydin hinnehmen. Während es für Manching der zweite Saison-Sieg ist, war es Olchings zweite Pleite in Folge.
SV Manching – SC Olching 3:1
SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Dominik Juric, Berkan Aydin (82. Kevin Csatari), Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Senih Fazlji (72. Daniel Schweiger) (90. Jannik Röber), Vincent Amann, Daniel Schweiger (90. Jannik Röber) - Trainer: Cüneyt Köz
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer, Florian Hofmann, Joshua Cana Cedano (50. Louis Heinzmann), Jakob Brugger, Fabio Dill, Jan Sostmann, Jakob Zißelsberger, Elias Schaffer (84. Iliyas Ramhi), Kerem Kavuk (80. Tim Bader), Collins Idukpaye - Trainer: Felix Mayer
Schiedsrichter: Thomas Feigl (Zeitlarn) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Rainer Meisinger (8.), 2:0 Sebastian Graßl (21.), 2:1 Florian Hofmann (32.), 3:1 Berkan Aydin (64.)