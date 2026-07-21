LL SW: Manching mit überzeugendem Sieg im ersten Ligaspiel

Drei Punkte zu Beginn! Die Manchinger starten in ihre Landesliga-Saison mit Bravur. – Foto: Johannes Traub

Mit wenigen Tagen Verspätung begann auch für Manching endlich die neue Saison der Landesliga Südwest. In der Premiere stand ein Duell gegen den Liga-Neuling aus Weißenburg an. Der Live-Ticker zum Spiel:

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie dann endgültig zugunsten der Gäste. Erneut war es Graßl, der in der 54. Minute zur Stelle war und Manching erstmals in Führung brachte. Nur acht Minuten später legte Maximilian Eberwein nach und verschaffte seinem Team Luft. Weißenburg lief nun einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher, fand aber keinen Weg mehr zurück. Den Schlusspunkt setzte Berkan Aydin in der 87. Minute mit dem Treffer zum 4:1. So verwandelte der SV Manching einen frühen Rückstand in einen am Ende klaren Auswärtserfolg und startet grandios in die neue Saison.

Besser hätte die Partie für den TSV 1860 Weißenburg kaum beginnen können. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, als Tarik Nassam die Hausherren früh in Führung brachte. Der SV Manching ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und arbeitete kurze Zeit drauf zurück in die Begegnung. Nach 26 Minuten glich Sebastian Graßl per Foulelfmeter zum 1:1 aus und stellte die Kräfteverhältnisse wieder auf Anfang.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Olching sogar: Berbic erzielte auch den Treffer zum 2:0 (72.). Erst in der Schlussphase kam Memmingen noch einmal heran, der Treffer von Dino Japaur war aber zu wenig (81.).

Der SC Olching ist zurück in der Landesliga – und startet mit einem Sieg. Zu Gast beim FC Memmingen II gewann Olching mit 2:1 (1:0). Schon nach drei Minuten brachte Omer Berbic die Gäste in Führung (3.).

Der TSV 1865 Dachau ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Zum Auftakt musste sich die Mannschaft beim VfB Durach mit 0:2 geschlagen geben. Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Gregor Mürkl brachte den VfB vor knapp 160 Zuschauern nach acht Minuten in Führung.

Mit einem Zwischenstand von 1:0 verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte ließ Durach nicht nach. Nikolas Leibbrandt erhöhte mit seinem Treffer schließlich auf 2:0 (52.) und besiegelte so den Endstand.

Christian Doll, Trainer des TSV 1865 Dachau: » Niederlage tut weh, weil es an sich ein gutes Spiel von uns war und mehr drin gewesen wäre. Die Duracher waren eiskalt und haben ihre wenigen Chancen genutzt. Die Mannschaft hat alles versucht, alles gegeben, aber leider hat die Effektivität gefehlt, um was zählbares mit zunehmen.«

VfB Durach – TSV 1865 Dachau 2:0

VfB Durach: Julian Methfessel, Christoph Gruber (78. Manuel Durst), Marcel Thiel, Patrick Littig, Niklas Eggensperger, Gregor Mürkl, Marco Faller (87. Timo Hössl), Mark Nosdrin (90. Robin Brandmeir), Manuel Methfessel, Tobias Seger (75. Jannis Pfäffle), Nikolas Leibbrandt (69. Luca Katzer) - Trainer: Julian Feneberg

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic (79. Sebastian Löser), Anthony Manuba (56. Sven Kosel), Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo (69. Antonios Masmanidis), Albin Zekiri, Paolo Cipolla (56. Luca Friederich), Berkant Barin, Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Gregor Mürkl (8.), 2:0 Nikolas Leibbrandt (52.)

Spiel am Donnerstag:

Was für ein Auftakt für den TSV Jetzendorf. Beim Aufsteiger VfR Neuburg erzielte die Mannschaft am Donnerstagabend sieben Tore. Bereits in der fünften Spielminute bekam der TSV einen Foulelfmeter zugesprochen, den Leon Nuhanovic verwandelte. In der 36. Minute erhöhte Teamkollege Luca Broncel auf 2:0. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause. Danach drehten die Jetzendorfer weiter auf. Leon Heinzlmair machte spätestens mit seinem Doppelpack alles klar (51. & 58.). Ein weiterer Elfmeter, den Stefan Stöckl verwandelte (73.), sowie die Tore von Florian Kobold (78.) und Dominik Schloßbauer (82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. VfR Neuburg – TSV Jetzendorf 0:7

VfR Neuburg: Dominik Jozinovic, Robert Hößl (53. Fatlind Talla), Sandi Omanovic, Moritz Bartoschek, Benedikt Bottenschein (84. Marijan Maričić), Sebastian Habermeyer, Nikolai Krzyzanowski (66. Jason Kifmann), Frederic Wytopil (66. Leon Bojaj), Daniel Rampertshammer (66. Flamur Idrizi), Efekan Eroglu, Leon Beran - Spielertrainer: Moritz Bartoschek - Spielertrainer: Sebastian Habermeyer

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Frederic Rist (61. Benedikt Wiegert), Thomas Nefzger (76. Dominik Schloßbauer), Tim Greifenegger, Dustin Kothmair, Fabian Willibald, Julius Donnert, Leon Nuhanovic (70. David Raabe), Leon Heinzlmair, Stefan Stöckl (76. Florian Kobold), Luca Broncel (61. Niklas Schröder) - Co-Trainer: Stefan Kellner - spielender Co-Trainer: Tim Greifenegger - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 380

Tore: 0:1 Leon Nuhanovic (5. Foulelfmeter), 0:2 Luca Broncel (36.), 0:3 Leon Heinzlmair (51.), 0:4 Leon Heinzlmair (58.), 0:5 Stefan Stöckl (73. Foulelfmeter), 0:6 Florian Kobold (78.), 0:7 Dominik Schloßbauer (82.)

Rot: Leon Bojaj (83./VfR Neuburg/)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Morgen, 19:00 Uhr FV Illertissen Illertissen II Türkspor Augsburg TürkAugsburg 19:00 PUSH