LL SW: Manching gewinnt Schützenfest in Jetzendorf – SCO verliert

Der SV Manching setzte sich mit 5:3 in Jetzendorf durch. – Foto: Dieter Latzel

Der SC Oberweikertshofen hat einen Befreiungsschlag in Aystetten verpasst und bleibt auf einem direkten Abstiegsplatz. Acht Tore bekamen die Fans am Sonntagnachmittag in Jetzendorf zu sehen.

Spiele am Sonntag:

Im Duell der beiden Tabellennachbar behielt der SV Manching am Sonntagnachmittag beim TSV Jetzendorf klar die Oberhand und gewann mit 5:3. Der TSV erwischte den besseren Start und führte nach zwölf Minuten durch Dustin Kothmair mit 1:0. Per Doppelschlag drehte der SVM Mitte der ersten Hälfte die Partie. Johannes Dexl (22.) und Rainer Meisinger (26.) stellten auf 2:1, ehe Fabian Neumayer bis zur Pause sogar auf 3:1 für die Gäste erhöhen konnte.