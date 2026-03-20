LL SW: Manching besiegt den FV Illertissen II

Heimerfolg für den SV Manching. Im Duell mit der Zweitvertretung des FV Illertissen setzten sich die Hausherren mit 2:0 durch. Manching befindet sich weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld der Landesliga Südwest.

Zum Mann des Abends wurde Fabian Neumayer, der Manching mit 1:0 in Führung brachte (51.). In der Schlussphase legte er den zweiten Treffer nach (85.) und führte den SVM zum Heimsieg. Für Neumayer waren es Saisontreffer 14 und 15.