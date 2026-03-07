 2026-03-05T07:49:35.839Z

LL SW LIVE: Wilde Partie in Manching – 1865 Dachau in Front

24. Spieltag der Landesliga Südwest

von Luca Hayden · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
1865 Dachau ist beim Schlusslicht gefordert.
1865 Dachau ist beim Schlusslicht gefordert. – Foto: Jenni Maul

Der 24. Spieltag in der Landesliga Südwest steht an. 1865 Dachau bekommt es mit Schlusslicht Oberweikertshofen zu tun. Manching spielt gegen den Tabellenführer.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
3
3

Heute, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
2
1

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
3
3

Spiele am Sonntag

Morgen, 15:30 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
15:30

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
15:00