LL SW LIVE: Überraschung bahnt sich an! Kellerkind erhöht gegen FSV

Für Jetzendorf geht es nur noch um die beste Tabellenposition. – Foto: Dieter Metzler

Kann Cosmos Aystetten eine Überraschung gegen den Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen/Ilm landen? Der TSV Jetzendorf hat Kellerkind FC Memmingen II zu Gast. Alle Spiele am 32. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Spiele am Sonntag: Heute, 15:00 Uhr SV Cosmos Aystetten Aystetten FSV Pfaffenhofen/Ilm FSV Pfaffenh 2 0 PUSH

Heute, 17:00 Uhr TSV Jetzendorf Jetzendorf FC Memmingen FC Memmingen II 17:00 PUSH

Spiele am Samstag:

Der SC Oberweikertshofen brauchte gegen den SV Manching zwingend Punkte, um sich eine reelle Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Am Ende steht aber wieder eine Niederlage. Leon Bojaj traf in der 21. Minute zum 1:0 für die Gäste, in der 38. Minute erhöhte Sebastian Graßl auf 2:0.

Auch im zweiten Durchgang ließ Manching nichts anbrennen. In der 56. Minute stellte Graßl mit seinem zweiten Treffer des Tages dann den 3:0-Endstand aus Sicht der Gäste her. Für den SC Oberweikertshofen rückt der Klassenerhalt nach der nächsten Pleite in weite Ferne.

SC Oberweikertshofen – SV Manching 0:3

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald (46. Bohdan Andrusyk), Elias Eck, Moritz Leibelt, Maximilian Schuch, Valentin Leibelt, Nico Scheibner (67. Nabil Tcha-Zodi), Dominik Widemann

SV Manching: Sebastian Steger, Luca Oehler, Johannes Dexl (76. Erwin Wagner), Dzenis Seferovic (46. Romeo Öxler), Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Nico Daffner, Timo Jung, Daniel Schweiger, Leon Bojaj (66. Robel Kahsay)

Tore: 0:1 Leon Bojaj (21.), 0:2 Sebastian Graßl (38.), 0:3 Sebastian Graßl (56.)

Der TSV Dachau 1865 und der FC Stätzling teilen sich die Punkte. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle direkt nebeneinander und lieferten entsprechend eine ausgeglichene Partie. Letztendlich konnte sich kein Team einen entscheidenden Vorteil sichern, wodurch es bei einem Unentschieden blieb.