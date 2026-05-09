LL SW LIVE: TSV Jetzendorf verliert beim FV Illertissen II

Der 33. Spieltag der Landesliga Südwest wurde am Freitagabend mit drei Partien eröffnet. Am Samstag zogen acht Teams nach, darunter auch der FSV Pfaffenhofen zuhause gegen Ehekirchen. Zum Abschluss geht es für den TSV Jetzendorf zum FV Illertissen II.
Der FSV Pfaffenhofen erlebte am Samstag einen Sahne-Tag. Vor einer Kulisse von 500 Zuschauern holte sich die Dietrich-Elf einen wichtigen Dreier im Aufstiegsrennen. Daniel Zanker eröffnete das Spiel in der 19. Minute, Michale Senger traf in der 84. Minute zum 2:0 und Luka Brudtloff bescherte in der Nachspielzeit das 3:0-Endergebnis für den FSV (90.+12 Minute).
FSV Pfaffenhofen/Ilm – FC Ehekirchen 3:0
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Daniel Zanker (68. Jonas Redl), Simon Berger, Sebastian Waas (77. Manuel Riebold), Paul Starzer, Paolo Cipolla (58. Thomas Rausch), Michael Senger, Simon Heigl, Maurice Untersänger (79. Luka Brudtloff), Stefan Liebler (90. Samuel Zrieschling) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich
FC Ehekirchen: Moritz Maiershofer, Lucas Labus, Benedikt Bottenschein, Eduard Hardok, Tobias Vollnhals, Leon Lauber, Michael Bauer, Jonas Halbmeyer, Vincent Burkhardt, Christoph Hollinger, Jakob Schmid - Spielertrainer: Jonas Halbmeyer - Trainer: Maximilian Käser
Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Daniel Zanker (19.), 2:0 Michael Senger (84.), 3:0 Luka Brudtloff (90.+12)
Mit 3:2 verlor der TSV Dachau beim TSV Schwabmünchen. Maximilian Ascher brachte die Hausherren nach 18 Minuten in Front, Maik Uhde erhöhte kurze Zeit später (34.). In der zweiten Hälfte konnte John Haist in der 55. Minute verkürzen. Kurz vor Schluss fielen noch zwei Treffer: Richard Gumpinger stellte auf 3:1 (87.), drei Minuten später traf Schwabmünchens Teo Köbler ins eigene Netz. Dachau steht im Tabellenmittelfeld vorerst weiter auf dem siebten Platz.
TSV Schwabmünchen – TSV 1865 Dachau 3:2
TSV Schwabmünchen: Fabio Zeche, Lucas Kusterer, Manuel Schmid, Tim Uhde (46. Maximilian Högg), Maximilian Aschner (85. Fabio Hacker), Matteo Di Maggio (76. Teo Köbler), Philipp Boyer, Noah Kusterer, Konstantin Ott (58. Muhammed Emirzeoglu), Maik Uhde, Richard Gumpinger - Trainer: Emanuel Baum
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic (58. Alskandar Banipal), Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo (67. Georgios Dafermos), Nikolaus Grotz (58. Berkant Barin), Leon Pfeiffer (80. Antonios Masmanidis), Sven Kosel, Sebastian Löser (58. Kerim Özdemir), Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Maximilian Aschner (18.), 2:0 Maik Uhde (34.), 2:1 John Haist (55.), 3:1 Richard Gumpinger (87.), 3:2 Teo Köbler (90. Eigentor)
Der SV Manching und der SV Cosmos Aystetten trennten sich mit 2:2. Kevin Makowski traf für die Gäste in Minute 13, kurz vor der Dreißig-Minuten-Marke konnte Marcel Posselt egalisieren. Im zweiten Abschnitt drehte Daniel Schweiger die Partie zugunsten der Hausherren (72.), das letzte Wort hatte aber erneut Makowski mit seinem zweiten Treffer (88.). Manching ist Achter, Aystetten kann den Klassenerhalt noch nicht feiern - der Vorsprung auf einen Relegationsplatz beträgt nun zwei Punkte.
SV Manching – SV Cosmos Aystetten 2:2
SV Manching: Thomas Obermeier (70. Sebastian Steger), Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Johannes Dexl (46. Romeo Öxler), Dzenis Seferovic (74. Robel Kahsay), Rainer Meisinger (80. Dominik Brnadić), Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Nico Daffner, Timo Jung (74. Kevin Csatari), Daniel Schweiger - Trainer: Cüneyt Köz
SV Cosmos Aystetten: Niklas Frank, Maximilian Heckel, Raphael Marksteiner, Arlind Qarri, Philipp Toth (67. Pascal Mader), Sebastian Kempf, David Schwab (67. Dejan Mijailovic), Dejan Durašinović (51. Dominik Isufi), Marcel Burda, Kevin Makowski, Elija Hanrieder (82. Hazem Ibrahim) - Trainer: Thomas Hanselka
Schiedsrichter: Patrick Höfer (Nürnberg) - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Kevin Makowski (13.), 1:1 Marcel Posselt (27.), 2:1 Daniel Schweiger (72.), 2:2 Kevin Makowski (88.)
Ebenfalls mit 2:2 trennten sich der TSV Aindling und der SC Oberweikertshofen. Erst im zweiten Durchgang fielen die Treffer, Christoph Sdzuy war nach exakt einer gespielten Stunde der erste Torschütze. In den folgenden Minuten konnte Aindling die Partie durch die Tore von Laurin Völlmerk und Markus Kugler auf den Kopf stellen (63. und 65.). Der eingewechselte Bryan Stubhan bescherte Oberweikertshofen mit dem 2:2 zwar einen Punkt, der sichere Abstieg als Schlusslicht ist nun aber in Stein gemeißelt. Aindling steht auf dem elften Platz.
TSV Aindling – SC Oberweikertshofen 2:2
TSV Aindling: Kevin Schmidt, Patrick Stoll, David Burghart, Marco Ruppenstein, Anton Schöttl, Moritz Wagner, Jonas Müller (67. Samuel Thang), Ibrahim Neziri (62. Nico Baumeister), Leon Göttinger (84. Luca Gießer), Laurin Völlmerk, Markus Kugler - Trainer: Florian Fischer
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber (69. Kilian Lachmayr), Christoph Sdzuy, Fabian Willibald (46. Moritz Leibelt), Lukas Kopyciok (46. Bohdan Andrusyk), Elias Eck, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch, Valentin Leibelt, Nico Scheibner (75. Bryan Stubhan), Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo
Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 92
Tore: 0:1 Christoph Sdzuy (60.), 1:1 Laurin Völlmerk (63.), 2:1 Markus Kugler (65.), 2:2 Bryan Stubhan (81.)