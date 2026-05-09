LL SW LIVE: TSV Jetzendorf kann in obere Tabellenhälfte springen 33. Spieltag der Landesliga Südwest von Paul Ruser · Gestern, 13:29 Uhr · 0 Leser

Für den TSV Jetzendorf geht es um Nichts mehr. – Foto: Dieter Metzler

Der 33. Spieltag der Landesliga Südwest wurde am Freitagabend mit drei Partien eröffnet. Am Samstag zogen acht Teams nach, darunter auch der FSV Pfaffenhofen zuhause gegen Ehekirchen. Zum Abschluss geht es für den TSV Jetzendorf zum FV Illertissen II.

Spiel am Sonntag

Heute, 14:00 Uhr FV Illertissen Illertissen II TSV Jetzendorf Jetzendorf 0 0 PUSH

Spiel am Samstag Gestern, 14:00 Uhr FSV Pfaffenhofen/Ilm FSV Pfaffenh FC Ehekirchen Ehekirchen 3 0 Abpfiff Der FSV Pfaffenhofen erlebte am Samstag einen Sahne-Tag. Vor einer Kulisse von 500 Zuschauern holte sich die Dietrich-Elf einen wichtigen Dreier im Aufstiegsrennen. Daniel Zanker eröffnete das Spiel in der 19. Minute, Michale Senger traf in der 84. Minute zum 2:0 und Luka Brudtloff bescherte in der Nachspielzeit das 3:0-Endergebnis für den FSV (90.+12 Minute). FSV Pfaffenhofen/Ilm – FC Ehekirchen 3:0

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Daniel Zanker (68. Jonas Redl), Simon Berger, Sebastian Waas (77. Manuel Riebold), Paul Starzer, Paolo Cipolla (58. Thomas Rausch), Michael Senger, Simon Heigl, Maurice Untersänger (79. Luka Brudtloff), Stefan Liebler (90. Samuel Zrieschling) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

FC Ehekirchen: Moritz Maiershofer, Lucas Labus, Benedikt Bottenschein, Eduard Hardok, Tobias Vollnhals, Leon Lauber, Michael Bauer, Jonas Halbmeyer, Vincent Burkhardt, Christoph Hollinger, Jakob Schmid - Spielertrainer: Jonas Halbmeyer - Trainer: Maximilian Käser

Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 500

Tore: 1:0 Daniel Zanker (19.), 2:0 Michael Senger (84.), 3:0 Luka Brudtloff (90.+12) Spiele am Freitag

Mit 3:2 verlor der TSV Dachau beim TSV Schwabmünchen. Maximilian Ascher brachte die Hausherren nach 18 Minuten in Front, Maik Uhde erhöhte kurze Zeit später (34.). In der zweiten Hälfte konnte John Haist in der 55. Minute verkürzen. Kurz vor Schluss fielen noch zwei Treffer: Richard Gumpinger stellte auf 3:1 (87.), drei Minuten später traf Schwabmünchens Teo Köbler ins eigene Netz. Dachau steht im Tabellenmittelfeld vorerst weiter auf dem siebten Platz. TSV Schwabmünchen – TSV 1865 Dachau 3:2

TSV Schwabmünchen: Fabio Zeche, Lucas Kusterer, Manuel Schmid, Tim Uhde (46. Maximilian Högg), Maximilian Aschner (85. Fabio Hacker), Matteo Di Maggio (76. Teo Köbler), Philipp Boyer, Noah Kusterer, Konstantin Ott (58. Muhammed Emirzeoglu), Maik Uhde, Richard Gumpinger - Trainer: Emanuel Baum

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic (58. Alskandar Banipal), Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo (67. Georgios Dafermos), Nikolaus Grotz (58. Berkant Barin), Leon Pfeiffer (80. Antonios Masmanidis), Sven Kosel, Sebastian Löser (58. Kerim Özdemir), Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Maximilian Aschner (18.), 2:0 Maik Uhde (34.), 2:1 John Haist (55.), 3:1 Richard Gumpinger (87.), 3:2 Teo Köbler (90. Eigentor)