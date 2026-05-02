LL SW LIVE: Stätzling fordert Dachau, SCO empfängt Manching

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Tabellenschlusslicht SC Oberweikertshofen braucht gegen den SV Manching dringend Punkte, um sich die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, der TSV 1865 Dachau bekommt es mit dem direkten Tabellennachbarn aus Stätzling zu tun. Alle Spiele am 32. Spieltag der Landesliga Südwest im Liveticker.