 2026-04-29T13:32:52.058Z

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LL SW LIVE: Stätzling fordert Dachau, SCO empfängt Manching

32. Spieltag der Landesliga Südwest

von Ferdinand Gehlen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Nach einer Niederlage gegen den TSV Jetzendorf (grün) will der SC Oberweikertshofen (blau) an diesem Spieltag zurück in die Erfolgsspur.
Nach einer Niederlage gegen den TSV Jetzendorf (grün) will der SC Oberweikertshofen (blau) an diesem Spieltag zurück in die Erfolgsspur. – Foto: Dieter Metzler, Reinhold Rumme

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Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
FC Memmingen II
TSV Aindling

Tabellenschlusslicht SC Oberweikertshofen braucht gegen den SV Manching dringend Punkte, um sich die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, der TSV 1865 Dachau bekommt es mit dem direkten Tabellennachbarn aus Stätzling zu tun. Alle Spiele am 32. Spieltag der Landesliga Südwest im Liveticker.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
SV Manching
SV ManchingManching
14:00

Heute, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
0
0

Spiele am Sonntag:

Morgen, 15:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
15:00

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
17:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Gestern, 17:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
0
0

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
14:00live

Morgen, 17:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
17:00

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
15:30live

Heute, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
14:00