 2026-03-13T07:45:35.464Z

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LL SW LIVE: Sonthofen führt bei Pfaffenhofen

26. Spieltag der Landesliga Südwest

von Luca Hayden · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser
Sonthofen trifft auf Tabellennachbar Pfaffenhofen
Sonthofen trifft auf Tabellennachbar Pfaffenhofen – Foto: Dieter Latzel

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Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
FC Memmingen II
TSV Aindling

In der Landesliga Südwest steht ein weiterer spannender Spieltag auf dem Programm. Die Tabellennachbarn FSV Pfaffenhofen und FC Sonthofen treffen aufeinander. Der SC Oberweikertshofen empfängt den FC Sätzling. Der Spieltag im Überblick.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
1
1

Heute, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
0
3

Spiel am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
2
0

Heimerfolg für den SV Manching. Im Duell mit der Zweitvertretung des FV Illertissen setzten sich die Hausherren mit 2:0 durch. Manching befindet sich weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld der Landesliga Südwest.

Zum Mann des Abends wurde Fabian Neumayer, der Manching mit 1:0 in Führung brachte (51.). In der Schlussphase legte er den zweiten Treffer nach (85.) und führte den SVM zum Heimsieg. Für Neumayer waren es Saisontreffer 14 und 15.

SV Manching – FV Illertissen II 2:0
SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Johannes Dexl, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger (90. Robert Sandru), Marcel Posselt, Sebastian Graßl (90. Romeo Öxler), Nico Daffner, Timo Jung, Fabian Neumayer (90. Leon Bojaj), Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz
FV Illertissen II: Leon Madarac, Leonard Kasper, Ben Emci, Samuel Mirakaj, Luca Bachthaler, Maximilian Merkel, Eray Sönmez, Altin Kasumaj (60. Lennox Dorn), Aaron Martin, Max Bock (71. Endrit Shala), Niveto Caciel - Trainer: Herbert Sailer
Schiedsrichter: Markus Hann (Vilseck ) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Fabian Neumayer (51.), 2:0 Fabian Neumayer (85.)
Gelb-Rot: Niveto Caciel (81./FV Illertissen II/)

Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
16:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Morgen, 15:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
15:00

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
14:30live

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
17:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
1
0