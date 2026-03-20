LL SW LIVE: Sonthofen führt bei Pfaffenhofen

In der Landesliga Südwest steht ein weiterer spannender Spieltag auf dem Programm. Die Tabellennachbarn FSV Pfaffenhofen und FC Sonthofen treffen aufeinander. Der SC Oberweikertshofen empfängt den FC Sätzling. Der Spieltag im Überblick.
Spiele am Samstag
Spiel am Freitag
Heimerfolg für den SV Manching. Im Duell mit der Zweitvertretung des FV Illertissen setzten sich die Hausherren mit 2:0 durch. Manching befindet sich weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld der Landesliga Südwest.
Zum Mann des Abends wurde Fabian Neumayer, der Manching mit 1:0 in Führung brachte (51.). In der Schlussphase legte er den zweiten Treffer nach (85.) und führte den SVM zum Heimsieg. Für Neumayer waren es Saisontreffer 14 und 15.
SV Manching – FV Illertissen II 2:0
SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Johannes Dexl, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger (90. Robert Sandru), Marcel Posselt, Sebastian Graßl (90. Romeo Öxler), Nico Daffner, Timo Jung, Fabian Neumayer (90. Leon Bojaj), Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz
FV Illertissen II: Leon Madarac, Leonard Kasper, Ben Emci, Samuel Mirakaj, Luca Bachthaler, Maximilian Merkel, Eray Sönmez, Altin Kasumaj (60. Lennox Dorn), Aaron Martin, Max Bock (71. Endrit Shala), Niveto Caciel - Trainer: Herbert Sailer
Schiedsrichter: Markus Hann (Vilseck ) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Fabian Neumayer (51.), 2:0 Fabian Neumayer (85.)
Gelb-Rot: Niveto Caciel (81./FV Illertissen II/)
Spiele am Sonntag
Spiele ohne oberbayerische Beteiligung