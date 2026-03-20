LL SW LIVE: Sonthofen dominiert klar in Pfaffenhofen

Heimerfolg für den SV Manching. Im Duell mit der Zweitvertretung des FV Illertissen setzten sich die Hausherren mit 2:0 durch. Manching befindet sich weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld der Landesliga Südwest.

Zum Mann des Abends wurde Fabian Neumayer, der Manching mit 1:0 in Führung brachte (51.). In der Schlussphase legte er den zweiten Treffer nach (85.) und führte den SVM zum Heimsieg. Für Neumayer waren es Saisontreffer 14 und 15.

SV Manching – FV Illertissen II 2:0

SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Johannes Dexl, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger (90. Robert Sandru), Marcel Posselt, Sebastian Graßl (90. Romeo Öxler), Nico Daffner, Timo Jung, Fabian Neumayer (90. Leon Bojaj), Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

FV Illertissen II: Leon Madarac, Leonard Kasper, Ben Emci, Samuel Mirakaj, Luca Bachthaler, Maximilian Merkel, Eray Sönmez, Altin Kasumaj (60. Lennox Dorn), Aaron Martin, Max Bock (71. Endrit Shala), Niveto Caciel - Trainer: Herbert Sailer

Schiedsrichter: Markus Hann (Vilseck ) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabian Neumayer (51.), 2:0 Fabian Neumayer (85.)

Gelb-Rot: Niveto Caciel (81./FV Illertissen II/)

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