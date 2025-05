LL SW LIVE: SCO kassiert drei Tore in vier Minuten bei Illertissen

Der SC Oberweikertshofen ist zum Saisonabschluss bei der Reserve des FV Illertissen zu Gast. Nachdem die Elf von Dominik Widemann am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt bereits sicherte, will der SCO am Freitagabend einen guten Saisonabschluss hinlegen. Die Spiele in der Übersicht.