Der SC Oberweikertshofen will gegen 1865 Dachau zurück in die Spur finden.
Der SC Oberweikertshofen will gegen 1865 Dachau zurück in die Spur finden. – Foto: Dieter Metzler

LL SW LIVE: SCO führt Dachau vor – FSV erhöht beim FCM II

6. Spieltag der Landesliga Südwest

Am Samstagnachmittag empfängt der TSV 1865 Dachau den SC Oberweikertshofen. Der FSV Pfaffenhofen gastiert in Memmingen. Manching ist beim Tabellenführer Schwabmünchen im Einsatz, der jedes Spiel gewann. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Samstag: Manching gegen Primus

Heute, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
0
3

Heute, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
0
3

Heute, 16:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
SV Manching
SV ManchingManching
16:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Gestern, 17:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
1
2

Gestern, 17:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
2
0

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
4
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
14:00

Di., 02.09.2025, 18:30 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
18:30

Spiel am Sonntag: Bleibt der TSV Jetzendorf oben dran?

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
17:00

