Der SC Oberweikertshofen will gegen 1865 Dachau zurück in die Spur finden. – Foto: Dieter Metzler
LL SW LIVE: SCO führt Dachau vor – FSV erhöht beim FCM II
Am Samstagnachmittag empfängt der TSV 1865 Dachau den SC Oberweikertshofen. Der FSV Pfaffenhofen gastiert in Memmingen. Manching ist beim Tabellenführer Schwabmünchen im Einsatz, der jedes Spiel gewann. Die Spiele in der Übersicht.