Der SC Oberweikertshofen will gegen 1865 Dachau zurück in die Spur finden.
Der SC Oberweikertshofen will gegen 1865 Dachau zurück in die Spur finden. – Foto: Dieter Metzler

LL SW LIVE: SCO feiert klaren Sieg gegen Dachau – Manching hinten

6. Spieltag der Landesliga Südwest

Am Samstagnachmittag empfängt der TSV 1865 Dachau den SC Oberweikertshofen. Der FSV Pfaffenhofen gastiert in Memmingen. Manching ist beim Tabellenführer Schwabmünchen im Einsatz, der jedes Spiel gewann. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Samstag: Manching gegen Primus

Heute, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
0
3

Sowohl der TSV 1865 Dachau, als auch die Gäste aus Oberweikertshofen waren am Samstagnachmittag unter Druck. Der SCO stand bei drei Punkten, Dachau bei vier Zählern. Im Solarland Bayern Stadion in Dachau waren es dann die Gäste, die den ersten Treffer erzielten. Bryan Stubhan brachte Oberweikertshofen in der 25. Minute auf Kurs. Kurz vor der Pause legte Kapitän Moritz Leibelt dann sogar nach (45.). Nur ein paar Minuten nach dem Seitenwechsel folgte dann die Entscheidung. Stubhan erzielte seinen zweiten Treffer des Tages und entschied die Partie zugunsten der Gäste (54.). So zieht der SCO in der Tabelle an den Gastgebern vorbei und feiert den zweiten Saisonsieg. Dachau bleibt weiter sieglos.

TSV 1865 Dachau – SC Oberweikertshofen 0:3
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Kerim Özdemir, Ruben Milla Nava, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser, Lorenz Knöferl, John Haist, Antonios Masmanidis
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Bryan Stubhan (90. Felix Hallmaier), Bastian Weikenstorfer, Simon Schröttle, Lukas Kopyciok (64. Nico Scheibner), Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi (90. Torben Faßbender), Maximilian Schuch (84. Bohdan Andrusyk)
Tore: 0:1 Bryan Stubhan (25.), 0:2 Moritz Leibelt (45.), 0:3 Bryan Stubhan (54.)

Heute, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
0
4
Abpfiff

Der FSV Pfaffenhofen wurde seiner Favoritenrolle beim FC Memmingen II am Samstagnachmittag gerecht. Bereits früh in der Partie brachte Stürmer Maurice Untersänger die Gäste auf Kurs (5.). In der Folge machte Pfaffenhofen genauso weiter und erhöhte nach 36 Minuten in Person von Gabriel Hasenbichler auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Untersänger mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:0 aus Sicht der Gäste (50.). Der eingewechselte Jonas Redl setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt. So bleibt der FSV im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage und setzt sich im oberen Tabellendrittel fest. Memmingen II ist Letzter.

FC Memmingen II – FSV Pfaffenhofen/Ilm 0:4
FC Memmingen II: Benjamin Frick, Simon Neubrand, Mike Gerhardt, Felix Mayer, David Remiger (59. Niclas Brader), Kim-Bryan Paschek (59. Linus Jarsch), Marvin Lang (75. Azad Kizilkanat), Kenan Bajramovic, Fabian Kroh, Moritz Henkel (59. Henry Seitz), Mohamed Fofanah (80. Semih Nergiz)
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin, Simon Berger, Paul Starzer, Michael Senger (81. Moritz Zierer), Thomas Rausch (70. Simon Heigl), Iman Nabi (53. Jonas Redl), Maurice Untersänger (63. Sebastian Waas), Gabriel Hasenbichler (63. Luka Brudtloff)
Tore: 0:1 Maurice Untersänger (5.), 0:2 Gabriel Hasenbichler (36.), 0:3 Maurice Untersänger (50.), 0:4 Jonas Redl (86.)
Gelb-Rot: Kenan Bajramovic (74./FC Memmingen II/)

Heute, 16:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
SV Manching
SV ManchingManching
2
0

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Gestern, 17:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
1
2

Gestern, 17:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
2
0

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
4
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
2
1
Abpfiff

Di., 02.09.2025, 18:30 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
18:30

Spiel am Sonntag: Bleibt der TSV Jetzendorf oben dran?

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
17:00

