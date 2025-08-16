LL SW LIVE: SCO feiert klaren Sieg gegen Dachau – Manching hinten

Am Samstagnachmittag empfängt der TSV 1865 Dachau den SC Oberweikertshofen. Der FSV Pfaffenhofen gastiert in Memmingen. Manching ist beim Tabellenführer Schwabmünchen im Einsatz, der jedes Spiel gewann. Die Spiele in der Übersicht.
Sowohl der TSV 1865 Dachau, als auch die Gäste aus Oberweikertshofen waren am Samstagnachmittag unter Druck. Der SCO stand bei drei Punkten, Dachau bei vier Zählern. Im Solarland Bayern Stadion in Dachau waren es dann die Gäste, die den ersten Treffer erzielten. Bryan Stubhan brachte Oberweikertshofen in der 25. Minute auf Kurs. Kurz vor der Pause legte Kapitän Moritz Leibelt dann sogar nach (45.). Nur ein paar Minuten nach dem Seitenwechsel folgte dann die Entscheidung. Stubhan erzielte seinen zweiten Treffer des Tages und entschied die Partie zugunsten der Gäste (54.). So zieht der SCO in der Tabelle an den Gastgebern vorbei und feiert den zweiten Saisonsieg. Dachau bleibt weiter sieglos.
TSV 1865 Dachau – SC Oberweikertshofen 0:3
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Kerim Özdemir, Ruben Milla Nava, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser, Lorenz Knöferl, John Haist, Antonios Masmanidis
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Bryan Stubhan (90. Felix Hallmaier), Bastian Weikenstorfer, Simon Schröttle, Lukas Kopyciok (64. Nico Scheibner), Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi (90. Torben Faßbender), Maximilian Schuch (84. Bohdan Andrusyk)
Tore: 0:1 Bryan Stubhan (25.), 0:2 Moritz Leibelt (45.), 0:3 Bryan Stubhan (54.)
Der FSV Pfaffenhofen wurde seiner Favoritenrolle beim FC Memmingen II am Samstagnachmittag gerecht. Bereits früh in der Partie brachte Stürmer Maurice Untersänger die Gäste auf Kurs (5.). In der Folge machte Pfaffenhofen genauso weiter und erhöhte nach 36 Minuten in Person von Gabriel Hasenbichler auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Untersänger mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:0 aus Sicht der Gäste (50.). Der eingewechselte Jonas Redl setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt. So bleibt der FSV im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage und setzt sich im oberen Tabellendrittel fest. Memmingen II ist Letzter.
FC Memmingen II – FSV Pfaffenhofen/Ilm 0:4
FC Memmingen II: Benjamin Frick, Simon Neubrand, Mike Gerhardt, Felix Mayer, David Remiger (59. Niclas Brader), Kim-Bryan Paschek (59. Linus Jarsch), Marvin Lang (75. Azad Kizilkanat), Kenan Bajramovic, Fabian Kroh, Moritz Henkel (59. Henry Seitz), Mohamed Fofanah (80. Semih Nergiz)
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin, Simon Berger, Paul Starzer, Michael Senger (81. Moritz Zierer), Thomas Rausch (70. Simon Heigl), Iman Nabi (53. Jonas Redl), Maurice Untersänger (63. Sebastian Waas), Gabriel Hasenbichler (63. Luka Brudtloff)
Tore: 0:1 Maurice Untersänger (5.), 0:2 Gabriel Hasenbichler (36.), 0:3 Maurice Untersänger (50.), 0:4 Jonas Redl (86.)
Gelb-Rot: Kenan Bajramovic (74./FC Memmingen II/)