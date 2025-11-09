LL SW LIVE: Schützenfest in Jetztendorf – SCO verliert Kellerduell

Zum Abschluss des 19. Spieltags reist der SC Oberweikertshofen zum Kellerkrimi nach Aystetten. Jetzendorf kann mit einem Heimsieg gegen Manching auf Rang vier springen.

Spiele am Samstag:

Im Topspiel gastierte der FSV Pfaffenhofen beim VfB Durach. Der Tabellenzweite ging dabei früh in Führung durch Tobias Seger (7.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Luka Brudtloff dann den Ausgleich (45 + 2) für die Gäste.

Die zweite Halbzeit startete zunächst ruhig, bis in der 60. Spielminute Daniel Zanker mit Gelb-Rot dem Platz verwiesen wurde. Pfaffenhofen war nun in Unterzahl. Die Gastgeber nutzten dies aus und erhöhten auf 3:1. Torschützen waren Tobias Seger (80.) und Manuel Methfessel (92.). Damit blieb der VfB Tabellenzweiter und gewinnt das Topspiel.



VfB Durach – FSV Pfaffenhofen/Ilm 3:1

VfB Durach: Julian Methfessel, Marcel Thiel, Manuel Schäffler, Timo Hössl (82. Tobias Steidle), Niklas Eggensperger, Gregor Mürkl, Marco Faller (34. Tim Seefried), Mark Nosdrin (73. Manuel Durst), Manuel Methfessel, Tobias Seger (87. Lukas Holderied), Nikolas Leibbrandt (79. Jannis Pfäffle) - Trainer: Julian Feneberg

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Daniel Zanker, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paul Starzer (91. Manuel Riebold), Jonas Redl (86. Paolo Cipolla), Simon Heigl (85. Sebastian Waas), Luka Brudtloff (70. Maurice Untersänger), Gabriel Hasenbichler (71. Stefan Liebler), Stefan Liebler - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Tobias Seger (7.), 1:1 Luka Brudtloff (45.+2), 2:1 Tobias Seger (80.), 3:1 Manuel Methfessel (90.+2)

Gelb-Rot: Daniel Zanker (60./FSV Pfaffenhofen/Ilm/)

Spieltext Dachau 65 - FC Sonthofen Um 13:00 Uhr trafen zwei alte Bekannte aufeinander. Dachau 65 empfing den FC Sonthofen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel das erste Tor. Top-Torschütze John Haist brachte die Gastgeber mit dem 1:0 (45 + 1) in Führung. Mit diesem Zwischenstand verließen beide Mannschaften das Feld in Richtung Kabine. Nach der Pause nahmen die Gäste einen Dreifach-Wechsel vor. Dieser zeigte Wirkung: In der 63. Spielminute glich Diar Blaku mit dem 1:1 aus. Das Endergebnis war schließlich besiegelt. Beide Mannschaften profitierten von diesem Remis und rutschten aufwärts in der Tabelle. TSV 1865 Dachau – 1. FC Sonthofen 1:1

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer (73. Antonios Masmanidis), Sven Kosel, Albin Zekiri (58. Kerim Özdemir), Sebastian Mitterhuber, Berkant Barin (87. Ruben Milla Nava), Dino Burkic (64. Sebastian Löser), Lorenz Knöferl (82. Georgios Dafermos), John Haist - Trainer: Christian Doll

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tobias Schmölz, Johnny Martin, Maurice Jaumann, Armin Bechter (46. Tim Lorenz), Jannik Holzapfel, Stefan Sucur (46. Musa Youssef), Marko Jozic (74. Marc Lorenz), Diar Blaku, Sebastian Streit (58. Phillip Simon), Andreas Hindelang - Trainer: Oleg Weber - Spielertrainer: Andreas Hindelang

Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 57

Tore: 1:0 John Haist (45.+1), 1:1 Diar Blaku (63.)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung: