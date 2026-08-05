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LL SW LIVE: Rot in Manching - Haist-Gala in Dachau
4. Spieltag der Landesliga Südwest
von Sarah Georgi · Heute, 19:41 Uhr · 0 Leser
Bei den Temperaturen spielen auch die Keeper kurzärmlig. Der SC Olching trifft auf den VfR Neuburg/Donau. – Foto: Reinhold Rummel
Schwitzen ist wieder angesagt für die Teams der Landesliga Südwest. Am Mittwochabend trifft u.a. der SV Manching auf den FC Stätzling, Jetzendorf begrüßt die Gäste aus Rain/Lech. Die Spiele im Liveticker.