 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ticker

LL SW LIVE: Rain wieder vorn - Kroh mit Fünferpack für Memmingen II

34. Spieltag der Landesliga Südwest

von Paul Ruser · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser
Kann der FSV Pfaffenhofen den Relegationsrang verteidigen?
Kann der FSV Pfaffenhofen den Relegationsrang verteidigen? – Foto: Dieter Latzel

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
FC Memmingen II
TSV Aindling

Vier Mannschaften kämpfen um den Relegationsrang zum Aufstieg – wer steht am Ende auf Rang zwei? Die besten Chancen in der Landesliga Südwest hat der FSV Pfaffenhofen.

Spiele am Samstag