Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
LL SW LIVE: Rain wieder vorn - Kroh mit Fünferpack für Memmingen II
34. Spieltag der Landesliga Südwest
von Paul Ruser · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser
Kann der FSV Pfaffenhofen den Relegationsrang verteidigen? – Foto: Dieter Latzel