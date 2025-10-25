 2025-10-15T11:43:40.576Z

Der FSV Pfaffenhofen (re.) will gegen Tabellenletzten punkten, um vorne dranzubleiben. Oberweikertshofen (li.) hingegen braucht in Rain Zähler gegen den Abstiegskampf.
Der FSV Pfaffenhofen (re.) will gegen Tabellenletzten punkten, um vorne dranzubleiben. Oberweikertshofen (li.) hingegen braucht in Rain Zähler gegen den Abstiegskampf. – Foto: Dieter Metzler

LL SW LIVE: Pfaffenhofens Blitzstart - Doppelter SCO

17. Spieltag der Landesliga Südwest

Am Samstag muss u.a. der seit vier Spielen punktlose SC Oberweikertshofen zum TSV Rain/Lech, Pfaffenhofen empfängt das Tabellenschlusslicht. Die Spiele im Liveticker.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
0
2

Heute, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
2
0

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
0
0

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
14:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
15:00

Spiel am Freitag:

Gestern, 19:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
4
0

Der SV Manching hat am Freitagabend den FC Ehekirchen mit 4:0 besiegt. Bereits in der 11. Spielminute fiel der erste Treffer. Emanuel Gstettner brachte mit seinem Tor die Heim-Elf in Führung, welche Sebastian Graßl nur fünf Minuten später (16.) ausbaute. Nach der Halbzeit war es dann erneut Graßl, der auf 3:0 für den SV Manching erhöhte. Zehn Minuten vor Schluss fiel dann noch der Treffer zum 4:0-Endstand durch Fabian Neumayer. Manching rückt mit dem Sieg weiter einem einstelligen Tabellenplatz entgegen.

SV Manching – FC Ehekirchen 4:0
SV Manching: Sebastian Steger, Romeo Öxler (73. Johannes Dexl), Emanuel Gstettner (82. Antonio Jurleta), Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Marcel Posselt (82. Maximilian Eberwein), Sebastian Graßl, Luca Bienek (75. Leon Bojaj), Nico Daffner, Fabian Neumayer (82. Emrah Ahmetovic), Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz
FC Ehekirchen: Moritz Maiershofer, Jakob Schaller, Peter Füger (46. Benedikt Bottenschein), Matthias Schaff, Eduard Hardok (58. Florian Ettenreich), Tobias Vollnhals, Nicolas Ledl (71. Michael Bauer), Julian Hollinger, Vincent Burkhardt (58. Leon Lauber), Christoph Hollinger, Jakob Schmid (71. Metehan Tozakoglu) - Spielertrainer: Jonas Halbmeyer - Trainer: Maximilian Käser
Schiedsrichter: Noah Parusel (Weiden) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Emanuel Gstettner (11.), 2:0 Sebastian Graßl (16.), 3:0 Sebastian Graßl (65.), 4:0 Fabian Neumayer (80.)

Spiel ohne oberbayerische Beteiligung:

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
6
0
Abpfiff

Spiel am Sonntag:

Morgen, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
13:00

Spiel ohne oberbayerische Beteiligung:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
14:00

