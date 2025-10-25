LL SW LIVE: Pfaffenhofens Blitzstart - Doppelter SCO

Der SV Manching hat am Freitagabend den FC Ehekirchen mit 4:0 besiegt. Bereits in der 11. Spielminute fiel der erste Treffer. Emanuel Gstettner brachte mit seinem Tor die Heim-Elf in Führung, welche Sebastian Graßl nur fünf Minuten später (16.) ausbaute. Nach der Halbzeit war es dann erneut Graßl, der auf 3:0 für den SV Manching erhöhte. Zehn Minuten vor Schluss fiel dann noch der Treffer zum 4:0-Endstand durch Fabian Neumayer. Manching rückt mit dem Sieg weiter einem einstelligen Tabellenplatz entgegen.

SV Manching – FC Ehekirchen 4:0

SV Manching: Sebastian Steger, Romeo Öxler (73. Johannes Dexl), Emanuel Gstettner (82. Antonio Jurleta), Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Marcel Posselt (82. Maximilian Eberwein), Sebastian Graßl, Luca Bienek (75. Leon Bojaj), Nico Daffner, Fabian Neumayer (82. Emrah Ahmetovic), Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

FC Ehekirchen: Moritz Maiershofer, Jakob Schaller, Peter Füger (46. Benedikt Bottenschein), Matthias Schaff, Eduard Hardok (58. Florian Ettenreich), Tobias Vollnhals, Nicolas Ledl (71. Michael Bauer), Julian Hollinger, Vincent Burkhardt (58. Leon Lauber), Christoph Hollinger, Jakob Schmid (71. Metehan Tozakoglu) - Spielertrainer: Jonas Halbmeyer - Trainer: Maximilian Käser

Schiedsrichter: Noah Parusel (Weiden) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Emanuel Gstettner (11.), 2:0 Sebastian Graßl (16.), 3:0 Sebastian Graßl (65.), 4:0 Fabian Neumayer (80.)