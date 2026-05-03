LL SW LIVE: Pfaffenhofen geht gegen Kellerkind unter

Aystetten ließ Pfaffenhofen keine Chance. – Foto: Dieter Latzel

Der SV Cosmos Aystetten hat den FSV Pfaffenhofen/Ilm überraschend und deutlich geschlagen. Der TSV Jetzendorf hat Kellerkind FC Memmingen II zu Gast. Alle Spiele am 32. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Spiele am Sonntag: Heute, 15:00 Uhr SV Cosmos Aystetten Aystetten FSV Pfaffenhofen/Ilm FSV Pfaffenh 3 0 Abpfiff Der SV Cosmos Aystetten hat am Sonntagnachmittag eine echte Überraschung in der Landesliga Südwest gelandet. Das Kellerkind besiegte den bisherigen Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen/Ilm deutlich mit 3:0. Damit wird der Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz wieder spannend. Cosmos machte einen großen Schritt in Richtung direktem Klassenerhalt. Zur Pause hatte sich dieses Ergebnis noch nicht angebahnt. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff brachte Elija Hanrieder Aystetten auf die Siegerstraße. Zwölf Minuten darauf erhöhte Raphael Marksteiner auf 2:0. Damit nahm die Überraschung so langsam ihren Lauf. Wenig später machte Kevin Makowski den Deckel drauf. Der FSV konnte dem deutlichen Rückstand nichts mehr entgegen setzen. SV Cosmos Aystetten – FSV Pfaffenhofen/Ilm 3:0

SV Cosmos Aystetten: Niklas Frank, Maximilian Heckel, Raphael Marksteiner, Arlind Qarri (70. Dominik Isufi), Philipp Toth (78. Edward Schäfer), Sebastian Kempf (46. Dejan Durašinović), David Schwab (68. Dejan Mijailovic), Marcel Burda, Kevin Makowski, Elija Hanrieder (70. Pascal Mader), Hazem Ibrahim - Trainer: Thomas Hanselka - Co-Trainer: Maximilian Berger

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Daniel Zanker (64. Manuel Riebold), Simon Berger (67. Samuel Zrieschling), Sebastian Waas (78. Noah Maysami), Paul Starzer, Paolo Cipolla (60. Maurice Untersänger), Michael Senger, Jonas Redl, Luka Brudtloff, Stefan Liebler - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich - spielender Co-Trainer: Thomas Rausch

Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Elija Hanrieder (55.), 2:0 Raphael Marksteiner (67.), 3:0 Kevin Makowski (75.) Heute, 17:00 Uhr TSV Jetzendorf Jetzendorf FC Memmingen FC Memmingen II 0 1 PUSH Spiele am Samstag:

Der SC Oberweikertshofen brauchte gegen den SV Manching zwingend Punkte, um sich eine reelle Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Am Ende steht aber wieder eine Niederlage. Leon Bojaj traf in der 21. Minute zum 1:0 für die Gäste, in der 38. Minute erhöhte Sebastian Graßl auf 2:0.

Auch im zweiten Durchgang ließ Manching nichts anbrennen. In der 56. Minute stellte Graßl mit seinem zweiten Treffer des Tages dann den 3:0-Endstand aus Sicht der Gäste her. Für den SC Oberweikertshofen rückt der Klassenerhalt nach der nächsten Pleite in weite Ferne.

SC Oberweikertshofen – SV Manching 0:3

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald (46. Bohdan Andrusyk), Elias Eck, Moritz Leibelt, Maximilian Schuch, Valentin Leibelt, Nico Scheibner (67. Nabil Tcha-Zodi), Dominik Widemann

SV Manching: Sebastian Steger, Luca Oehler, Johannes Dexl (76. Erwin Wagner), Dzenis Seferovic (46. Romeo Öxler), Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Nico Daffner, Timo Jung, Daniel Schweiger, Leon Bojaj (66. Robel Kahsay)

Tore: 0:1 Leon Bojaj (21.), 0:2 Sebastian Graßl (38.), 0:3 Sebastian Graßl (56.)

Der TSV Dachau 1865 und der FC Stätzling teilen sich die Punkte. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle direkt nebeneinander und lieferten entsprechend eine ausgeglichene Partie. Letztendlich konnte sich kein Team einen entscheidenden Vorteil sichern, wodurch es bei einem Unentschieden blieb.