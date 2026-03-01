LL SW LIVE: Pfaffenhofen führt im Topspiel - und ist in Unterzahl

Die Gastgeber aus Dachau holten trotz Rückenwind von zwei Siegen vor der Winterpause keinen Dreier. Der TSV Rain/Lech startete ins Pflichtspieljahr 2026 genauso wie er das Letzte verlassen hatte - mit einem Remis. Anpfiff war um 13 Uhr. Die Gäste trafen den gegnerischen Kasten als erstes. Fatlum Talla brachte den TSV Rain/Lech vorerst bis zur 64. Minute in Führung (22.). John Haist verwandelte jedoch einen Strafstoß souverän und sorgte so für den entscheidenden Ausgleich zum 1:1. Ab der 79. Spielminute befanden sich die Gastgeber nur noch zu zehnt auf dem Platz. Dino Burkic sah gelb-rot und wurde des Platzes verwiesen. Dies änderte aber nichts am Spielstand und die Partie endete Remis.

TSV 1865 Dachau – TSV Rain/Lech 1:1

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Kerim Özdemir (65. Jakob Jopen), Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo, Nikolaus Grotz (81. Emilio D'Avanzo), Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber (65. Sebastian Löser), Berkant Barin (81. Georgios Dafermos), Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist (92. Leonardo Kristic) - Trainer: Christian Doll

TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Dominik Bobinger, Paul Schmidt, Michael Knötzinger, Fatlum Talla, Markus Lohner, Tino Joerss (62. Eric Adam), Lukas Müller, Maximilian Schmidt (66. Robin Böhm), Dennis Lechner (85. Georgi Nedyalkov) - Spielertrainer: Dominik Bobinger

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Fatlum Talla (22.), 1:1 John Haist (64. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Dino Burkic (77./TSV 1865 Dachau/)