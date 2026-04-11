 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

LL SW LIVE: Pfaffenhofen demontiert Aindling - Ausgleich Jetzendorf

29. Spieltag der Landesliga Südwest

von Lara Marjanovic · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser
Dachau muss gegen den VfB Durach ran
Dachau muss gegen den VfB Durach ran – Foto: Jenni Maul

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Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
FC Memmingen II
TSV Aindling

Am Samstag eröffnet Dachau gegen den Vfb Durach den 29. Spieltag der Landesliga Südwest. Pfaffenhofen empfängt den TSV Aindling, Manching gastiert beim SSV Niedersonthofen und Kempten spielt gegen den TSV Jetzendorf. Das Schlusslicht ist zu Gast in Illertissen.

Spiele am Samstag:

Heute, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
5
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
SV Manching
SV ManchingManching
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
0
0

Spiele am Sonntag:

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
15:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
1
0

Heute, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
0
3
Abpfiff