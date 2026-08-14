 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ticker

LL SW LIVE: Olching führt - Manching und Jetzendorf Unentschieden

6. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:58 Uhr · 0 Leser
Für Olching geht es um wihtige Punkte.
Für Olching geht es um wihtige Punkte. – Foto: Dieter Metzler

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Landesliga Südwest
TürkAugsburg
Weißenburg
TSV Rain
FC Memmingen II

Der 6. Spieltag der Landesliga Südwest steht an. Drei Begegnungen machen am Freitagabend den Auftakt. Alle Spiele im Live Ticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
TSV Bobingen
TSV BobingenTSV Bobingen
1
4

Heute, 19:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
VfR Neuburg
VfR NeuburgVfR Neuburg
1
1

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gersthofen
TSV GersthofenGersthofen
SC Olching
SC OlchingSC Olching
0
2

Spiel am Samstag:

Morgen, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
13:00live

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 19:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
1
0

Morgen, 11:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
11:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
16:00live

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
15:00