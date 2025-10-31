Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Zuletzt gelang dem SV Manching (grün-weiß) ein deutlicher Sieg gegen den FC Ehekirchen (schwarz). Gegen den TSV Hollenbach sollen nun die nächsten Punkte her. – Foto: Jürgen Meyer
LL SW LIVE: Nächste Manchinger Gala gegen Schlusslicht Hollenbach?
Der SV Manching empfängt Tabellenschlusslicht TSV Hollenbach und will nach dem deutlichen Sieg gegen den FC Ehekirchen die nächste starke Vorstellung zeigen. Alle Spiele am 18. Spieltag der Landesliga Südwest im Liveticker.