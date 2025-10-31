 2025-10-30T14:25:35.653Z

Zuletzt gelang dem SV Manching (grün-weiß) ein deutlicher Sieg gegen den FC Ehekirchen (schwarz). Gegen den TSV Hollenbach sollen nun die nächsten Punkte her.
LL SW LIVE: Nächste Manchinger Gala gegen Schlusslicht Hollenbach?

18. Spieltag der Landesliga Südwest

Der SV Manching empfängt Tabellenschlusslicht TSV Hollenbach und will nach dem deutlichen Sieg gegen den FC Ehekirchen die nächste starke Vorstellung zeigen. Alle Spiele am 18. Spieltag der Landesliga Südwest im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
19:00

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
19:00

