 2026-03-11T14:31:18.301Z

Ticker

LL SW LIVE: Nach zwei 1:0-Siegen - Jetzendorf empfängt Absteiger Rain

Nachholspiel des 21. Spieltags der Landesliga Südwest

von Paul Ruser · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Will weiter Punkte sammeln: Der TSV Jetzendorf.
Will weiter Punkte sammeln: Der TSV Jetzendorf. – Foto: Leifer

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südwest
TSV Rain
Jetzendorf

Im Nachholspiel des 21. Spieltags der Landesliga Südwest empfängt der TSV Jetzendorf den TSV Rain, Anpfiff ist um 20 Uhr. Beide Teams stehen nebeneinander im Tabellenmittelfeld auf dem Plätzen sieben (Jetzedorf) und acht. Wir berichten im Live-Ticker.

Heute, 19:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
0
0