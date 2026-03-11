Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
LL SW LIVE: Nach zwei 1:0-Siegen - Jetzendorf empfängt Absteiger Rain
Nachholspiel des 21. Spieltags der Landesliga Südwest
von Paul Ruser · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Will weiter Punkte sammeln: Der TSV Jetzendorf. – Foto: Leifer
Im Nachholspiel des 21. Spieltags der Landesliga Südwest empfängt der TSV Jetzendorf den TSV Rain, Anpfiff ist um 20 Uhr. Beide Teams stehen nebeneinander im Tabellenmittelfeld auf dem Plätzen sieben (Jetzedorf) und acht. Wir berichten im Live-Ticker.