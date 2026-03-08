LL SW LIVE: Mittelfeldduell in Ehekirchen – Jetzendorf ist zu Gast

Konnte sein erstes Pflichtspiel im neuen Jahr gegen Aystetten gewinnen: Der TSV Jetzendorf. – Foto: Sven Leifer

Am Sonntag duellieren sich der FC Ehekirchen und der TSV Jetzendorf um Punkte in der Landesliga Südwest. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Sonntag Heute, 15:30 Uhr FC Ehekirchen Ehekirchen TSV Jetzendorf Jetzendorf 15:30

Spiele am Samstag

Der TSV 1865 Dachau gewinnt beim Schlusslicht der Landesliga Südwest. Am Ende siegen die Dachauer mit 2:1 (0:0) gegen Oberweikertshofen. Es dauerte bis in die zweite Halbzeit, bis der erste Treffer fiel.

John Haist erzielte seinen 20. Saisontreffer und brachte Dachau in Führung (55.). Wenig später sorgte Sven Kosel für den Doppelschlag und erhöhte auf 2:0 (58.). In der Schlussphase kam der SCO durch Maximilian Schuch zwar noch einmal heran (84.), für mehr sollte es aber nicht reichen. SC Oberweikertshofen – TSV 1865 Dachau 1:2

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Fabian Willibald, Bryan Stubhan (67. Nico Scheibner) (87. Nico Scheibner), Andreas Volk, Lukas Kopyciok (60. Elias Eck), Moritz Leibelt (33. Tino Karlitschek), Nabil Tcha-Zodi (81. Bohdan Andrusyk), Maximilian Schuch, Valentin Leibelt, Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Kerim Özdemir (68. Jakob Jopen), Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sven Kosel (72. Sebastian Mitterhuber), Dino Burkic (89. Sebastian Löser), Lorenz Knöferl (81. Ivan Ivanovic), John Haist, Antonios Masmanidis (72. Berkant Barin) - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Michael Hagl (Bergen) - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 John Haist (55.), 0:2 Sven Kosel (58.), 1:2 Maximilian Schuch (84. Foulelfmeter)

Was für eine verrückte Partie in Manching! Der SVM hatte am 24. Spieltag Spitzenreiter Schwabmünchen zu Gast und konnte beim 3:3-Unentschieden einen Punkt holen. Die Gäste gingen früh in der Partie durch Maximilian Aschner in Führung (15.). In der Folge zeigte Manching eine starke Reaktion. Marcel Posselt (44.) und Sebastian Graßl (45.) drehten die Partie noch vor der Pause. Kurz nach Wiederanpfiff war es wieder Graßl, der sogar auf 3:1 stellte (50.). Schwabmünchen bewies anschließend Moral. Ein Doppelpack von Matteo di Magio (54., 58.) sorgte für den 3:3-Endstand. SV Manching – TSV Schwabmünchen 3:3

SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Johannes Dexl, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Timo Jung, Daniel Schweiger (74. Nico Daffner), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

TSV Schwabmünchen: Fabio Zeche, Lucas Kusterer, Manuel Schmid (67. Philip Gmell), Matthias Moser, Tim Uhde, Maximilian Aschner (76. Simon Ammann), Matteo Di Maggio (81. Maximilian Krist), Philipp Boyer, Noah Kusterer, Maik Uhde, Richard Gumpinger (65. Muhammed Emirzeoglu) (79. Robin Glöckle) - Co-Trainer: Sebastian Deutscher - Trainer: Emanuel Baum

Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg) - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Maximilian Aschner (15.), 1:1 Marcel Posselt (44.), 2:1 Sebastian Graßl (45.+1), 3:1 Sebastian Graßl (50.), 3:2 Matteo Di Maggio (54.), 3:3 Matteo Di Maggio (58.)

Gelb-Rot: Leon Peric (71./SV Manching/)