LL SW LIVE: Memmingen kommt mit Blitztor aus der Kabine

Am Sonntag des 17. Spieltags der Landesliga Südwest steht eine Partie um 13 Uhr an. Der FC Memmingen II empfängt Dachau 65.

Der FSV Pfaffenhofen untermauert seine Aufstiegsambitionen und schickt den Tabellenletzten Hollenbach mit einer 5:1-Packung nach Hause. Damit macht der FSV Platz 3 fest und steht nur drei Zähler hinter dem Zweiten Durach. Hollenbach behält hingegen mit nur elf Punkten die rote Laterne.

Nach Treffern von Gabriel Hasenbichler und Maurice Untersänger ging die Partie mit einem 2:0 in die Katakomben.

Erneut Hasenbichler, Michael Senger und Thomas Rausch trugen sich im zweiten Abschnitt in die Pfaffenhofener Torschützenliste ein. Das zwischenzeitliche 1:4 von Elias Ruisinger war nicht mehr als Ergebniskosmetik.

FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV Hollenbach 5:1

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin (68. Manuel Riebold), Daniel Zanker (80. Iman Nabi), Simon Berger, Paul Starzer, Paolo Cipolla (61. Simon Heigl), Michael Senger, Jonas Redl, Thomas Rausch, Maurice Untersänger (68. Stefan Liebler), Gabriel Hasenbichler (61. Luka Brudtloff) - Trainer: Ludwig Dietrich

TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Christoph Burkhard, Raoul Leser, Daniel Zweckbronner (60. Samuel Higl), Elias Ruisinger, Fatih Cosar (66. Luis Hungbaur), Florian Leitenmayer, Cyrill Siedlaczek (66. Michael Fischer), Martin Uhlemair, Maximilian Zeyer (85. Lukas Falk), Jonas Ruisinger (60. Fabian Frieser) - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (2.), 2:0 Maurice Untersänger (35.), 3:0 Gabriel Hasenbichler (54.), 4:0 Michael Senger (63.), 4:1 Elias Ruisinger (65.), 5:1 Thomas Rausch (84.)