LL SW LIVE: Memmingen ist in Dachau gefordert

Spiel am Samstag:

Der TSV Jetzendorf ist gegen den weiterhin starken Aufsteiger TSV Bobingen untergegangen. Nach der Pause zeigten sich die Hausherren chancenlos und gaben etwas Zählbares aus der Hand.

Dabei durfte Jetzendorf zunächst auf drei Punkte hoffen. Tim Greifenegger verwandelte nach 19 Minuten einen Elfmeter zur Führung. Danach traf allerdings Jeremy Manhard ins eigene Netz. Mattis Junker drehte die Partie kurz vor der Pause.

Nach dem Wiederanpfiff brachen dann alle Dämme. Bobingen entschied die Partie final. Georg Zimmermann mit einem Doppelpack und John Aßbeck schraubten das Ergebnis auf 5:1 hoch.

TSV Jetzendorf – TSV Bobingen 1:5

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Frederic Rist, Thomas Nefzger, Tim Greifenegger, Dustin Kothmair, Fabian Willibald (89. Luca Magiera), Lukas Endres (76. Luca Walonka), Niklas Schröder (78. Ulli Schreier), Felix Heckmeier (53. Dominik Schloßbauer), Florian Kobold, Luca Broncel - Trainer: Markus Pöllner

TSV Bobingen: Janne Fennell, Matteo Ligorati (89. Janick Piller), Sandro Burghard, Finn Schmutterer, Lasse Junker, Nicolas Prestel, Elias Ruf, Mattis Junker (70. Mauritz Di Santo), John Aßbeck (84. Janne Hartmann), Marcel Leib (91. Filip Marjanovic), Georg Zimmermann (78. Florian Kohler) - Trainer: Christopher Detke

Schiedsrichter: Christos Nalpantidis (München) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Tim Greifenegger (19. Foulelfmeter), 1:1 Jeremy Manhard (23. Eigentor), 1:2 Mattis Junker (42.), 1:3 Georg Zimmermann (54.), 1:4 Georg Zimmermann (66.), 1:5 John Aßbeck (77.)