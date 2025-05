LL SW LIVE: Manchings Torfestival - Pfaffenhofen zum Vierten

Der SV Manching feiert ein 13-Tore-Festival gegen den FC Memmingen II. Am Ende steht ein 11:2 (!) auf der Anzeigetafel. Für beide Mannschaften ging es um nicht mehr viel, Manching festigt Rang vier und ist nun die offensiv stärkste Mannschaft der Liga.

Sebastian Graßl eröffnete das Schützenfest in der 22. Spielminute. Es sollte nicht sein einziger Treffer sein. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff glich der FCM durch Fabian Kroh aus.

Nach dem Seitenwechsel schoss vor allem der SVM Tore wie am Fließband. Graßl netzte noch viermal ein (46., 61., 64., 89.), Luca Bienek zweimal (52., 81.) genau wie Leon Peric (78., 90.). Dazu trugen sich noch Daniel Spies und Ralf Schröder in die Torschützenliste ein. Den Gästen blieb ein Ehrentreffer durch Noah Hackenschmidt in der 63. Spielminute nicht verwehrt.

SV Manching – FC Memmingen II 11:2

SV Manching: Thomas Obermeier, Daniel Spies (72. Kemal Calik), Simon Berger, Maximilian Eberwein (61. Pedro da Silva Wiedl), Ralf Schröder, Johannes Dexl (72. Romeo Öxler), Dzenis Seferovic (61. Marcel Juraković), Marcel Posselt (23. Luca Bienek), Sebastian Graßl, Dominik Schröder, Leon Peric - Trainer: Serkan Demir

FC Memmingen II: Kaan Aslan, Simon Neubrand, Semih Nergiz, Adrian Tenea, Henry Seitz, Özkan Cinar, Marko Jozic (56. Eren Bozkurt), Jan Samuilovski, Noah Hackenschmidt, Fabian Kroh, Ruvjed Perovic - Trainer: Markus Schaich

Schiedsrichter: Marius Heerwagen (Hainsacker) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Sebastian Graßl (22.), 1:1 Fabian Kroh (45.+1), 2:1 Sebastian Graßl (46.), 3:1 Luca Bienek (52.), 4:1 Daniel Spies (57.), 5:1 Sebastian Graßl (61.), 5:2 Noah Hackenschmidt (63.), 6:2 Sebastian Graßl (64.), 7:2 Leon Peric (78. Foulelfmeter), 8:2 Luca Bienek (81.), 9:2 Ralf Schröder (84. Foulelfmeter), 10:2 Sebastian Graßl (89.), 11:2 Leon Peric (90.)