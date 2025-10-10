 2025-10-10T17:03:43.034Z

Der SC Oberweikertshofen (blau) ist nach einer Niederlage am vergangenen Spieltag auf Wiedergutmachung aus.
Der SC Oberweikertshofen (blau) ist nach einer Niederlage am vergangenen Spieltag auf Wiedergutmachung aus. – Foto: Dieter Metzler

LL SW LIVE: Manching mit Offensivfeuerwerk im Kellerduell

15. Spieltag der Landesliga Südwest

Der SC Oberweikertshofen ist zu Gast beim SV Manching. Für beide Mannschaften ist es ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf. Alle Spiele am 15. Spieltag der Landesliga Südwest im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
6
0

Aufrufe: 010.10.2025, 16:45 Uhr
Ferdinand GehlenAutor