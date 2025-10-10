Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der SC Oberweikertshofen (blau) ist nach einer Niederlage am vergangenen Spieltag auf Wiedergutmachung aus. – Foto: Dieter Metzler
LL SW LIVE: Manching mit Offensivfeuerwerk im Kellerduell