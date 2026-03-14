 2026-03-13T07:45:35.464Z

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LL SW LIVE: Manching gleich in Memmingen aus - O'hofen liegt hinten

25. Spieltag der Landesliga Südwest

von Paul Ruser · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Kämpfen heute auf verschiedenen Plätzen um Punkte: Dachau (links) und Manching.
Kämpfen heute auf verschiedenen Plätzen um Punkte: Dachau (links) und Manching. – Foto: Gerd Jung, Jenni Maul

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Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
FC Memmingen II
TSV Aindling

In der Landesliga Südwest rollt der Ball als Erstes in Memmingen, Manching will beim Tabellensechzehnten punkten. Zudem trifft Dachau auf Aystetten, das Schlusslicht Oberweikertshofen muss nach Kempten. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
SV Manching
SV ManchingManching
1
1

Heute, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
2
2

Heute, 14:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
1
0

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
15:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
14:00
Morgen, 14:30 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
14:30live