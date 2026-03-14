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LL SW LIVE: Manching gleich in Memmingen aus - O'hofen liegt hinten
25. Spieltag der Landesliga Südwest
von Paul Ruser · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Kämpfen heute auf verschiedenen Plätzen um Punkte: Dachau (links) und Manching. – Foto: Gerd Jung, Jenni Maul
In der Landesliga Südwest rollt der Ball als Erstes in Memmingen, Manching will beim Tabellensechzehnten punkten. Zudem trifft Dachau auf Aystetten, das Schlusslicht Oberweikertshofen muss nach Kempten. Der Spieltag in der Übersicht.